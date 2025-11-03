Статья

"Земля Черномырдина". Как родное село политика хранит память о нем

Советский и российский государственный деятель Виктор Черномырдин родом из села Черный Отрог на Южном Урале. Он часто приезжал на малую родину, помогал селу, купил участок земли с заброшенным зданием бывшего райкома — хотел создать музей села в знак благодарности земле и людям. Реализовать идею не успел (политик скончался в 2010 году), но воля его исполнена — музей села открылся. Разрабатывается и масштабный проект — "Земля Черномырдина. Черный Отрог — село федерального значения"

© Алена Глухова/ ТАСС

Музей села Черный Отрог Оренбургской области заработал в здании музея Черномырдина только в ноябре 2022 года, однако идея такого проекта существовала давно — и это была инициатива самого политика.

"Мы открыли музей села Черный Отрог. Это для нас очень волнующе и важно, поскольку это был последний проект Виктора Степановича, экспозиция родилась из его инициативы. Еще при жизни он купил участок земли и полуразрушенное здание райкома, ему хотелось создать музей родного села как дань уважения односельчанам, как способ продвижения территории и ее жителей", — объяснила директор музея Светлана Черномырдина, жена старшего сына политика — Виталия.

Виктор Степанович, как говорят его близкие, действительно хотел, чтобы о Черном Отроге знали, а жители села были успешными людьми. Так у него появилась идея создать музей села, реализовать которую он не успел.

За несколько лет музею удалось собрать для экспозиции о Черном Отроге более 5 тыс. предметов. Краеведы и обычные жители безвозмездно передавали свои семейные реликвии, фотографии, кухонную утварь и предметы быта прошлых лет. В музее вспоминают, как искали старинный газовый котел. С его помощью решили показать, как проходила газификация села в 1960-е годы, когда пришедшее голубое топливо стало инновацией в жизни людей сродни появлению интернета в современном мире.

© Алена Глухова/ ТАСС

"Во всех домах стояли газовые агрегаты. Хватились, а нет их. За последние десять лет все поставили современные модели, а старые выкинули. Поехали на пункт приема металлолома. Единственный вопрос, который нам задали: „Сколько у нас времени на поиски?“ И нашли", — рассказала представитель Лаборатории музейного проектирования Елена Лебедева.

Все, кто помогал создавать экспозицию, стали почетными гостями церемонии ее открытия. В благодарность им в музее предусмотрен отдельный выставочный модуль, который сейчас рассказывает о краеведах, помогавших собрать коллекцию музея. В дальнейшем здесь намерены устраивать сменные выставки при непосредственном участии жителей Черного Отрога.

Кадры экскурсии по музею села Черный Отрог © Алена Глухова/ ТАСС

Помимо музея, в селе задумали большой проект "Земля Черномырдина".

"Было две комнаты, и все умещались"

Первая локация "Земли Черномырдина" — инсталляция дома политика. Реальный дом Степана Марковича и Марфы Петровны Черномырдиных и пятерых их детей не сохранился. Но музейщики решили это исправить и создали на его месте уличную экспозицию "Отчий дом В. С. Черномырдина". Выкрашенный в красный цвет металлический остов повторяет размером сельский домик "на два окна".

Уличная экспозиция "Отчий дом В.С. Черномырдина" © Алена Глухова/ ТАСС

"Домик старенький на два окошечка. Огорода не было во дворе, тогда огороды сажали все под горой, а здесь только сараюшки — скотину держали", — вспоминает жительница села Антонина Ивановна Игнатенко.

Включаем воображение и входим в "отчий дом" вместе с еще одной односельчанкой Виктора Степановича — Екатериной Ильиничной Черномырдиной. Она тоже представительница старинного рода — Черномырдиных в Черном Отроге раньше было очень много.

"Тут была стенка, была передняя, там стояла кровать, — обозначает она пространство внутри арт-объекта. — Вот здесь был стол, над столом висело зеркало, а здесь был угол, тумбочка, иконы, фикус рос — большой цветок. Здесь было одно или два окна — не помню, была кровать, был выход в заднюю избу. Была "голландка" — печка, был сундук, наверное, на нем кто-то спал, потому что семья была большая. Здесь была печка, в которой хлеб пекли, русская печка, на которую можно было залезть, был выход в коридор. Было две комнаты, и все умещались".

Екатерина Ильинична Черномырдина вспоминает дом Степана Марковича и Марфы Петровны Черномырдиных © Алена Глухова/ ТАСС

Очень добрая атмосфера

Екатерина Ильинична в детстве часто бывала в доме Черномырдиных. С Виктором Степановичем они ровесники, да еще и соседи — ее семья жила напротив. "Вот здесь все мы и вывелись", — улыбается женщина. В молодости они с мужем уехали из Черного Отрога, но, выйдя на пенсию, решили вернуться домой. Как и многие другие черноотрожцы, некогда уехавшие из этих мест.

"Вот за двором — там гора, на которой мы катались зимой на санках, там леса не было, внизу была равнина. Катались здесь на лыжах", — показывает она в сторону оврага, над которым и стоял дом Черномырдиных.

© Алена Глухова/ ТАСС

"Времена были хорошие, очень дружные. Не было телевидения, не было света, коптилка даже была — уроки учили, но вечерами собирались, детей было много. У Виктора Степановича — пятеро, четверо у нас, вот тут рядом теть Маша — шестеро, детей было много в семьях. Вываливались на улицу целыми табунами, было очень весело, интересно", — вспоминает Екатерина Ильинична.

В школе училось около 700 человек, Екатерина с Витей были в одном классе. Списывать она не давала, "вредная была". Теперь фотография их 10-го "Б" вошла в уличную экспозицию: вдоль всего участка рядом с домом развернулось полотно с фотографиями и воспоминаниями Виктора Степановича о детстве и юности в Черном Отроге.

"Школьная жизнь была интересная, во-первых, мы все участвовали в каких-то кружках, драматический был, ставили спектакли, Виктор Степанович участвовал. Вечера были, танцевали, елочку устраивали, из бумаги игрушечки делали. Интересно", — замечает она.

Тепло о школе вспоминал и сам Черномырдин. "Очень добрая атмосфера была в те годы между школой и семьей, между учеником и учителем…" Теперь Черноотрожская средняя общеобразовательная школа носит его имя.

После школы была долгая жизнь: институт, работа на заводе, Сибирь, "Газпром", Белый дом в Москве, Вашингтон и Брюссель, Киев и Белград. Но родное село он любил и помнил всегда.

Земля Черномырдина

"Отчий дом" — локация не единственная. "Уже установили навигацию — таблички и карты с указателями на достопримечательности села, появятся арт-объекты на основе афоризмов Виктора Степановича, знаки в исторических местах, фотозоны, информационное сопровождение", — рассказала про остальные локации Елена Лебедева.

Разработчики отмечают, что музей Черномырдина уже стал точкой притяжения не только для жителей области, которые хотят провести в Черном Отроге выходные, но и для туристов, приезжающих сюда из других регионов и даже стран. А проект "Земля Черномырдина", по их планам, расскажет больше о месте, где родился и вырос будущий премьер.

"В селе нередко можно услышать, как в качестве координат люди называют кладбище, помойку, заброшенное здание. Хотя вокруг рассеяно множество неброской красоты: графика заборов, старые дома с наличниками, первый снег на деревьях, яблони и вишни, сгибающиеся под тяжестью плодов. Хочется предложить принципиально иные маркеры территории, подчеркивающие ее особое "лицо". Я думаю, не было бы для Виктора Степановича большего подарка, чем реализация этого проекта", — считает Лебедева.

В октябре 2024 года в Черном Отроге открылся арт-объект с выставочным пространством "Башня сельпрома".

"На въезде в село была заброшенная водонапорная башня, мы ее выкупили и сделали там экспозицию, посвященную оренбургскому пуховому платку — в советское время в Черном Отроге размещалась крупная пухартель. В водонапорной башне находился бак. Мы вытащили его оттуда и поставили рядом. Так и получился целый комплекс, главная изюминка которого — "пуховый" мурал на баке", — рассказала руководитель службы развития музея Виктория Кандыбина.

Село как центр туризма

Количество гостей, приезжающих в Черный Отрог, растет год от года. Это стало поводом сосредоточиться на развитии села и всей территории Саракташского района как туристической точки на карте Оренбургской области и России.

"В 2026 году откроется туристическо-информационный центр в Черном Отроге, где будет сосредоточена информация о достопримечательностях и уникальных объектах Саракташского района, — продолжает Виктория Кандыбина. — Там же можно заказать экскурсии, получить карты маршрутов и решить вопросы с проживанием. Уже функционирует "Сельская усадьба Музея Черномырдина" — новый туристический объект, который включает дом в традиционном стиле, зоны приготовления и приема пищи (беседки-веранды, русскую печь), огород и сад, баню и место под уличные гуляния. Для обустройства усадьбы приобрели старинную традиционную сельскую избу, где сделали гостевой дом и этнографическую площадку".

Также новым направлением деятельности музея в сотрудничестве с местной и районной администрациями стали туристические фестивали, на которые в Черный Отрог приезжают тысячи гостей. Например, отметить Всемирный день туризма 27 сентября 2025 года в село приехали около 3 тыс. человек, чтобы посмотреть на гусиные бега, а также побывать на сельской ярмарке, посетить выставки, концерты и другие события на малой родине государственного деятеля Виктора Черномырдина.

