Движение на участке дороги в Сакском районе Крыма возобновили после шторма

Речь идет о дороге между селами Митяево и Трудовым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта возобновлено на автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовым в Сакском районе Крыма после шторма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В Сакском районе по состоянию на 17:30 мск движение на автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовым возобновлено", - написал он.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта. В Крыму выходной объявлен для всех.