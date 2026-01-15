Статья

Клубника, кролики, покрышки. Что помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

Возвращение ветеранов СВО с передовой — это сложный период адаптации к мирной жизни, поиск новых целей и возможностей. Закаленные в сложных условиях характер и воля помогают им достичь успеха в любом деле, в чем большой поддержкой оказывается помощь от государства — соцконтракт. Именно благодаря ему часто получается реализовать свои планы и, возможно, даже детские мечты

Эрдни Очир-Араев © Из личного архива Эрдни Очир-Араева

Белая дорога. Эрдни Очир-Араев

По образованию 42-летний Эрдни — техник-программист, но уже в девять лет, когда отец подарил ему "набор юного столяра", полюбил ремесла. Насмотревшись приключенческих фильмов и китайских боевиков, мальчишка из калмыцкой сельской глубинки начал делать деревянные орудия шаолиньских монахов. Он пропадал в мастерской и, как вспоминает сейчас, мечтал стать "крутым мастером".

В 2016 году буддийский монах, к которому он пришел за советом в хурул (буддийский храм или монастырь в калмыцком, монгольском и бурятском ламаизме), дал ему совет: построй калмыцкую юрту — и тебе откроется белая дорога (чистый, светлый путь без препятствий и трудностей).

И он взялся за изготовление юрты, а в 2017 году увлекся еще и кузнечным ремеслом. Знаковой для него стала встреча с историческими реконструкторами в 2019 году, благодаря которой он создал в Калмыкии военно-исторический клуб "Тенгри", чтобы развивать у молодежи любовь к культуре калмыцкого народа.

За этими занятиями и застал его день призыва 22 сентября 2022 года. Позвонила мама: приехали из военкомата, вручили повестку. Эрдни ни минуты не задумывался, завершил занятие и попросил своего коллегу Евгения продолжать эту работу, чтобы за время отсутствия наставника дети не потеряли интереса.

Ремесло вернуло к жизни

В апреле 2023 года он получил ранение, от которого долго не мог оправиться. "Первую помощь мне оказали на линии огня, потом в госпитале долгие месяцы лечили. Я мог лишиться ноги ниже колена, но врачам московского госпиталя удалось ее сохранить. Когда смог передвигаться на коляске, отправили на реабилитацию домой, в Калмыкию. Старался не думать о ноге: на тот момент я получал от родных печальные новости о гибели своих боевых товарищей", — рассказывает Эрдни.

Мысленно он был с ними — своими земляками, боевыми товарищами из Калмыцкого противотанкового артиллерийского дивизиона — русскими, калмыками, казахами, дагестанцами. Кто-то, включая спасшего его товарища Очира, погиб, но Эрдни не мог с этим смириться, продолжал "общаться", делиться личным и вспоминать их живыми.

Эрдни признается: на "гражданке" пришлось очень сложно: молодой и энергичный мужчина теперь прикован к инвалидной коляске. С психологической помощью очень помогли сотрудники госфонда "Защитники Отечества".

Приходили и ученики, которые помогали жене за ним ухаживать. Он хорошо помнит первый шаг, с которого начался выход из кризиса. Подростки принесли кусок проволоки и напомнили, что Эрдни Владимирович обещал сплести из нее кольчугу к историческому шлему кочевников XIII века.

Эрдни Очир-Араев © Из личного архива Эрдни Очир-Араева

"Я не мог не выполнить это обещание. Когда ты погружен в работу, занимаешься ремеслом, все тяжелые флешбэки отступают. Молодежь настойчиво повторяла — мы хотим дальше учиться! Решил арендовать гараж и обустроить его под мастерскую", — говорит Эрдни.

В этой задумке помогли власти республики и местные предприниматели, а также соцконтракт на создание мультиремесленной мастерской "Ишкя-Гер". Ему хотелось приобщить к этой работе и своих товарищей, вернувшихся из зоны СВО. Мастерскую удалось оснастить всем необходимым.

Кузнечное и гончарное дело, изготовление традиционных кибиток и древних национальных предметов быта кочевников стали основными направлениями работы, а прошлым летом он организовал в республике первый конкурс "Кузнечное дело", который теперь планирует проводить регулярно. Вся эта работа помогла Эрдни встать с коляски, теперь он передвигается на костылях.

"Сейчас сотрудничаю с региональным Агентством по делам молодежи республики, активно работаю над проектами, которые будут привлекать молодежь, трудных подростков, детей военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО, к изучению новых профессий — кузнецы, столяры, кожевники, токари, сейчас стране таких специалистов очень не хватает", — делится планами Эрдни.

В прошлом году при поддержке главы региона Бату Хасикова и минспорта региона Эрдни Очир-Араев, награжденный медалью имени первого калмыка — Героя Советского Союза Эрдни Деликова, создал федерацию фехтования, у которой в скором времени появится спецснаряжение, и она будет работать не только с молодежью, но и с людьми, получившими инвалидность после травмы опорно-двигательного аппарата.

"А еще робототехнику хочу изучить. Мои ребята, что ходят на федерацию фехтования, сказали, что в России при поддержке Минцифры проводится международный Чемпионат битвы роботов, и они загорелись идеей в нем участвовать. Вот сейчас проектируем. Купили 3D-принтер, печатаем пластиковые модели, потом будем переводить их в металл и собирать роботов для участия в "Битве", — улыбается ветеран.

"Я очень благодарен своим родителям, жене, дочке Энкире за то, что они вытерпели то состояние, в котором я находился после возвращения из госпиталя. Боюсь даже представить, что могло случиться, если бы я был тогда на ногах… Благодаря помощи от родных, друзей, учеников я вновь начал жить", — уверен Эрдни.

Вкус детства. Андрей Кирик

У участника СВО Андрея Кирика из села Малый Снежеток Тамбовской области собственная клубничная ферма. Пока совсем небольшая — чуть более 15 соток, но агроном уточняет: это только начало. Уже в 2026 году благодаря поддержке властей площадь увеличится до одного гектара.

Андрей Кирик © Из личного архива Андрея Кирика

"Вырос я в сельской местности, землю любил всегда, а уж клубнику и подавно. Помню, как в детстве с пацанами трескали ее, аж за ушами трещало. Щеки, руки, живот — все в соку! Тогда-то я и загадал: вот вырасту — обязательно высажу целое поле. Чтобы не только самому наесться от пуза, но и всех вокруг накормить", — рассказывает Кирик.

По образованию Андрей — электрик, долгое время работал по профессии в Москве, 10 лет назад вернулся на родину, устроился в местное крестьянско-фермерское хозяйство.

Контракт с Минобороны заключил в октябре 2023 года, служил наводчиком в мотострелковых войсках. Во время выполнения боевой задачи их группа попала под минометный обстрел. Из-под огня Андрей вытащил на себе троих раненых, однако сам получил тяжелую контузию и осколочное ранение ноги. В итоге по заключению военно-врачебной комиссии в феврале 2024 года был уволен со службы по состоянию здоровья.

Каждый кустик — как дитя

Дома Андрея ждали жена, три сына и две дочки. На семейном совете решили: пришло время воплощать детские мечты в реальность — выращивать клубнику. Стартовой площадкой для этого стал собственный приусадебный участок, на котором высадили первые шесть тысяч кустов клубники. Основам агротехники Андрей учился по вечерам, штудируя статьи и видео в интернете. Очень помогли советы старшего сына, который учится на агронома в Мичуринском государственном аграрном университете.

"Земля… она живая, она лечит, — задумчиво говорит Андрей, вглядываясь в рыхлую почву. — После всего, что пришлось увидеть, нет ничего лучше, чем вот так, на коленках, возиться в земле. Каждый кустик — как дитя. Его нужно "принять", посадить, вынянчить. А потом следишь, как он растет, крепнет, выпускает первые цветочки… Это чудо!"

Процесс роста он описывает так же восторженно: "Самое красивое — это весна. Когда над твоим полем стоит гул, пчелы кружат над цветами, затем появляются ягодки. И ты день за днем наблюдаешь, как они наливаются соком, краснеют, набираются сладости. Для меня это не просто ягода, это… целая жизнь в миниатюре".

По словам Андрея, первый урожай стал праздником для всей семьи: домашние не только сами наелись клубники, но и успешно продали несколько партий. Теперь у начинающего фермера новые планы. Он обратился в администрацию района с просьбой выделить ему гектар земли для строительства тепличного комплекса. Сейчас идет оформление документов.

© Из личного архива Андрея Кирика

Также Кирик подал документы на участие в программе господдержки начинающих фермеров "Агростартап". На эти средства он намерен построить теплицы, чтобы выращивать ягоду круглый год и закупить посадочный материал. Упор планирует делать на проверенные ремонтантные (способные цвести и плодоносить несколько раз за сезон) сорта, такие как "Клер", "Гигантелла Максим" и "Альба", которые отлично зарекомендовали себя на его участке.

"В нашем районе, да и в области в целом, ниша по выращиваю клубники в промышленных масштабах относительно свободна. Хочу, чтобы у тамбовчан была своя, вкусная и доступная ягода. Чтобы дети могли есть ее прямо с куста, как когда-то мечтал я", — говорит Андрей.

Он уверен, что все получится, ведь у него есть семья, земля и мечта. "А это — самая плодородная почва для любого начала".

Сила любви к земле. Али Цеков

Али Цеков из аула Инжич-Чукун Абазинского района Карачаево-Черкесской Республики ушел на передовую по контракту, воевал вместе со своими земляками в составе 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной), после обморожения и контузии вернулся домой.

"Карачаево-Черкесия — регион аграрный, у нас любовь к животноводству, к родной земле передается из поколения в поколение. Узнав, что есть возможность получить соцконтракт и использовать средства господдержки на разведение крупного рогатого скота, я с удовольствием взялся за это дело. Стать фермером было моей мечтой", — говорит он.

Оформить документы и составить бизнес-план ему помогли сотрудники Центра занятости населения и Управления труда и соцразвития администрации Абазинского муниципального района, на средства соцконтракта он закупил бычков. Недавно Али получил еще один соцконтракт на приобретение крупного рогатого скота.

"Очень важно, что государство в такое экономически сложное время поддерживает наших ребят, вернувшихся с СВО, во всех их начинаниях. Это чувствуется во всем. У меня постоянно спрашивают, какая нужна помощь, предлагают путевку в санаторий. Но я теперь фермер, оставить животных и отправиться на отдых не получится. Мы в ответе за тех, кого приручили и кого любим", — смеется Али.

Али Цеков © Из личного архива Али Цекова

У него трое детей — 10-летний Алим, 8-летняя Лиана и 5-летний Дали. Али рассчитывает, что младший сын продолжит его дело. Он уже сейчас проявляет обстоятельный характер и силу воли.

"Если сыновья займутся животноводством, которым занимались их предки, они не пропадут. Наша сила и наши корни — в этой земле", — уверен Али.

История с кроликами. Игорь Бортнев

Игорь Бортнев, ушедший на СВО по мобилизации, получил травму при спасении товарищей, и ему оформили инвалидность. Вернувшись домой в Искитимский район Новосибирской области, на прежней работе — он возил уголь — из-за больших физических нагрузок работать уже не смог.

"Когда воевал на Украине, я познакомился с дедушкой, который разводил кроликов. И вот эта история с кроликами так за душу тогда взяла… Подумал, а почему я не могу? У меня ведь есть помещение небольшое, надо только сделать отопление и разводить. Задумался уже там над этим. Ну, а когда приехал, тут такая возможность и выпала", — говорит Бортнев.

Оформить соцконтракт, по его словам, было несложно. Обратился к властям, ему помогли, все объяснили. Обсудили детали с женой, написали вместе бизнес-план. Специалисты его рассмотрели, подкорректировали. Не прошло и месяца, как семья получила 350 тыс. рублей на свое дело. Деньги в основном ушли на закупку оборудования, клеток и кормов.

Сейчас в хозяйстве Игоря более 30 кроликов разных пород. В планах — содержать более 500.

"У меня договор с мясными лавками, я им поставки делаю. Сын очень заинтересован в этом деле, помогает во всем. В дальнейшем будем расширяться, чтобы обеспечивать население нашего города Искитима кроличьим мясом, потому что ниша эта у нас не занята. А жена еще планирует делать ковры из кроличьих шкурок и пледы из шерсти", — поделился планами ветеран.

Мечты сбываются. Низам Тагиев

Низам Тагиев со Ставрополья ушел на СВО в октябре 2022 года добровольцем. Отца четверых маленьких детей отправлять на передовую военкомат не собирался, но он настоял. В одном из боев на территории Запорожской области он получил контузию и множественные ранения, после лечения в госпитале приехал в отпуск домой.

"Получилось так, что меня все-таки демобилизовали в январе 2024 года, потому что бывшую жену лишили родительских прав и мне передали четырех несовершеннолетних детей, которым на тот момент было от трех до десяти лет. Воспитывать их было некому", — рассказывает Тагиев.

До начала СВО он работал в шиномонтажной мастерской на работодателя, и поскольку работа ему была по душе, туда и планировал вернуться. А решился вопрос, по его словам, неожиданно самым наилучшим образом. Власти села Александровское сами предложили ему получить соцконтракт на создание собственной шиномонтажной мастерской. Специалисты помогли 32-летнему мужчине составить бизнес-план, так что на открытие собственного дела ушло всего около одного месяца.

Низам Тагиев © Из личного архива Низама Тагиева

Дело Низама развивается, на заработанные средства он закупал новое оборудование. В планах — расширение мастерской, открытие офиса продаж деталей и аксессуаров для автомобилей. Участие в СВО закалило его волю и скорректировало жизненные приоритеты. Он вступил в Ассоциацию ветеранов СВО и планирует помогать развиваться родному селу.

И личное счастье молодой мужчина тоже обрел. Его женой стала учительница начальных классов Дина, и детей в семье сразу стало пятеро: 6-летняя Ясмина, 9-летний Асланбек, 11-летняя Асият и 13-летние Никита и Ангелина.

"Я сейчас очень счастлив!.. У меня жена замечательная: детей очень любит, в доме всегда чистота и уют, меня во всем поддерживает. Как бы рано я ни встал на работу, меня всегда ждет вкусный завтрак. Семья для меня — самое главное в жизни. Но если вдруг придет мне повестка — я готов вновь пойти на передовую, в любой момент выдвинусь. Жена и дети меня поймут", — уверен Низам.

Оксана Гамзаева, Таисия Кириллова, Никита Минин