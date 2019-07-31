Для 32 населенных пунктов Красноярского края снята угроза пожаров

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. МЧС удалось отстоять от лесных пожаров в Красноярском крае 32 населенных пункта, в настоящее время никакой угрозы нет. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"32 населенным пунктам с населением 11 тыс. человек была потенциальная опасность. Можно сказать, что группировка отстояла их", - сказал он на совещании, которое провел в Красноярске председатель правительства Дмитрий Медведев. Чуприян отметил, что никакой опасности для населенных пунктов нет.

Чуприян сообщил, что, согласно данным космического мониторинга, 25 населенных пунктов в районе пожаров, четыре - в пятикилометровой зоне. "Ситуация находится на контроле. Работы проводятся", - подчеркнул он.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га, в Иркутской области - около 700 тыс. га.

В тушении лесных пожаров задействованы 2700 человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.