Места из клипов "Ленинграда", кофе в аптеках и кошачьи тропы. Новые маршруты по Петербургу

Все чаще гостям Петербурга интересна та часть его жизни, которой нет в путеводителях, им хочется увидеть город таким, каким даже петербуржцы его подчас не знают. Попробуем приподнять завесу тайны

В сентябре в Петербурге Всемирная туристическая организация — UNWTO — будет вновь оценивать туристический потенциал России и ее Северной столицы. Эксперты давно сходятся во мнении, что Петербург способен принять в год намного больше гостей, чем 7,5 млн — столько приезжают сюда сейчас. Узнать неизвестный город... Большинство туристов приезжают в Петербург, чтобы увидеть известные на весь мир "открыточные" виды Дворцовой площади, разведенных мостов, Медного всадника. Но сейчас появляются и те, кто хочет найти не атрибуты официально провозглашенной культурной столицы, а скорее пристанище необычных людей, о котором нередко можно прочесть в социальных сетях. Конечно же, эти запросы получают отклик, и вот уже туристам предлагаются новые, необычные экскурсии, раскрывающие город с разных сторон. Их уводят от Эрмитажа, Мариинского театра и Исаакиевского собора, напоминая о том, что это далеко не весь Петербург, — а есть еще и десятки закрытых дворов-колодцев, длинные бетонные "пляжи" вдоль Невы, хрущевки, окруженные ветвистыми деревьями, разбитыми дорогами и клумбами.

Описание Двор-колодец на Караванной улице © Александр Демьянчук/ТАСС

Корреспонденты ТАСС прошли по трем экскурсионным маршрутам, которые появились летом 2019 года, и убедились в том, что отход от привычных представлений о городе не только не убавит впечатлений, но и поможет лучше понять Петербург и петербуржцев. ...рассказать всем свою личную историю... Музей истории Санкт-Петербурга решил дать горожанам возможность составить свои собственные карты прогулок по городу, нанося на них "заветные" адреса, связанные с личными историями. Для этого разработали и запустили экскурсионный эксперимент под названием "City Скрепы", помогающий жителям города и его гостям посетить улицы и районы, которых никто не найдет в туристических буклетах. Главные действующие лица проекта — горожане: их приглашают выкладывать в соцсети под хештегом проекта свои истории о районах и улицах Петербурга, а затем на основе этих историй сотрудники музея разработают карты с новыми экскурсионными маршрутами.

А пока личные истории копятся и дополняются, сотрудники музея проводят экскурсии и встречи с краеведами и урбанистами, где посетителям рассказывают о "потайных" местах города, не видных за шумными улицами и проспектами. Когда серия экскурсий закончится, сотрудники музея разработают новые маршрутные карты для каждого района Петербурга, а истории петербуржцев, которые войдут в них, опубликуют на портале проекта, говорит автор проекта Анна Сирро.

Описание Набережная реки Фонтанки © Донат Сорокин/ТАСС

...посмотреть на Петербург глазами Малевича... Первым районом, на котором сфокусировали городские скрепы, стала Петроградская сторона, которая считается одним из культовых мест Северной столицы. Некоторые знатоки города и горожан считают, что жить на Петроградке — мечта почти каждого петербуржца, но даже если там не жить — непременно обнаружится несколько собственных заветных адресов на Петроградском острове. Летние экскурсии по Петроградке водили от дома художника Матюшина на Аптекарском острове, где сейчас располагается Музей русского авангарда, до Большой Зелениной улицы через типично петербургские переулки и проулки. Гостям предлагали увидеть самые разные внутренние стороны петербургской жизни — один маршрут проходил по местам съемок клипов групп "Ленинград", "Город 312", "Энимал Джаз", другой знакомил с лучшими благоустроенными дворами и скверами Петроградской стороны, рассказала куратор проекта Дарья Болдырева. ОСенью все эти экскурсии продолжатся.

Описание Дом банкира А. Г. Соловейчика на Каменном острове © Александр Демьянчук/ТАСС

На первых программах внимание уделялось знаменитым петербуржцам и гостям города разных лет — Малевичу, Хлебникову или Маяковскому. Одновременно гости видели оригинальные достопримечательности, подмеченные пользователями Instagram во время прогулок по городу: необычное граффити на водосточной трубе, скрытый от посторонних глаз барельеф в стиле древнего Вавилона или просто интересный ракурс для фотосъемки. Экскурсию ведут не только гиды, но и художники, краеведы и даже специалист по семейной истории, которая прямо на берегу реки Карповки зачитывает старые письма, в основном рубежа XIX–ХХ веков, найденные в антикварных магазинах. "Одна из наших участниц восстанавливает, какие семьи здесь жили, какими письмами обменивались, например, перед праздниками, восстанавливает в привязке к конкретным домам, это семьи средних слоев населения Петербурга, жившие на Большой Зелениной, Большой Монетной улицах и на Кронверкском проспекте", — говорит Анна Сирро. Вторую программу проекта — экскурсии и встречи в Центральном районе Петербурга — запустят этой осенью. Для нее сейчас исследуют территории Конюшенного ведомства и прилегающие улицы.

Описание Конюшенная площадь © Юрий Белинский/ТАСС

Осенью появится и "Шумушум" — саунд-проект для подростков и специальная программа для школьников 11−16 лет. Она изучает звуки городской среды и, по словам организаторов, поможет "разобраться в сумбурном потоке звуков города и начать относиться к ним осознанно и творчески", понять, что собой представляет звуковой ландшафт города, на какие части его можно разобрать и как создать, например, саундтрек города или даже симфонию. Участники прогуляются с музыкантом/саунд-дизайнером и урбанистом по Центральному и Адмиралтейскому районам, поговорят с композитором и даже создадут композицию. Звуки Петербурга, согласно этому проекту, таковы: "Громкий смех, стаккато дождя, асфальтоукладчик, трамвай, рыночный гул, град, вой сирен, течение реки, громыхание катера, щелканье метронома, крики с детской площадки, машины, завывание ветра, шелест листвы, радио, голоса и шаги людей, лай собаки и пение ночного соловья в парке, стук каблуков, взлетающий вертолет, проносящийся поезд, велосипедный звонок, звуки Петропавловского карильона, жужжание мохнатого шмеля, плач ребенка во дворе, какофония рекламных объявлений, крик чаек, полуденный выстрел пушки, вокзальные джинглы, скрип колес и потертого седла, отрывки разговоров, треск трансформаторной будки, шум морского порта…"

...поесть и выпить (кофе) по-петербургски... Гурманам, не только влюбленным в еду, но и просто желающим узнать гастрономическую историю Петербурга, это лето запомнится особенно: в конце июля сеть кондитерских "Буше" совместно с международной сетью "Петербург в 15:15" запустили серию экскурсий об истории еды в Петербурге. Почему кофе — особый для города и его жителей напиток? Чем петербургская кухня отличается от московской? Какие имена петербуржцев знают повара всего мира? Получить ответы на эти вопросы — ключевые задачи экскурсий "Культура еды: тогда и сейчас".

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"Этой весной наши команды познакомились, подружились и поняли, что мы хотим еще больше знать о Петербурге, — рассказала Евгения Песьякова, руководитель отдела дизайна и развития проектов "Буше". — Мы вместе придумали специальный маршрут — погружение в атмосферу города через истории о еде. Петр I больше трех веков назад прогуливался по тем же местам, приобщал горожан пить кофе и "привез" в город европейскую еду". Кофе император полюбил в Амстердаме, напиток тогда продавали в аптеках — ему приписывались удивительные лечебные свойства. Вернувшись, Петр издал указ, повелевающий всем подданным пить кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях. При этом напиток был популярен сначала больше у кухарок и простых служащих, которые быстро поняли, что в сером, тусклом климате кофе помогает взбодриться и получить заряд необходимой энергии.

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Что касается гастрономии в целом, то гостям расскажут, что кухня Петербурга формировалась иначе, чем московская, в которой царствовали пироги и кулебяки, расстегаи и икра — истинно русская еда. В Петербурге творилась совсем другая гастрономическая история. А иначе и быть не могло, ведь Петербург XVIII века состоял наполовину из иностранцев. Конечно же, каждый народ вносил элементы своей гастрономической культуры. Финны и шведы кормили нас рыбой и молочными продуктами, немцы знали толк в дешевой и простой еде, открывали кухмистерские и булочные. Французы знали, как удивить и приготовить закуски к самым дорогим игристым винам. Именно Петербург, а не Москва пробовал на себе все новые, модные и разнообразные рецепты, пропускал их через местные реалии и воспитывал в себе способность к мультикультурному обществу. Все это и многое другое о "кулинарной" истории города можно услышать каждые выходные на экскурсиях, которые проводятся от Малой Морской до Караванной улицы. Именно на этом участке центра города с первых лет его существования было больше всего заведений "общепита", хотя самого этого слова тогда, конечно, не было.

Одна из точек маршрута — Литературное кафе на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки, где в начале XIX века располагалась знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже. В ней встречались известные поэты и писатели, в числе которых был Александр Пушкин. О визитах великого поэта напоминают его многочисленные изображения на стенах, причем некоторое время внешнюю стену здания украшало граффити с портретом Пушкина и подписью: "Наше все" — словно напоминая, что граффити в культурной столице тоже должны быть о культуре. ...и, наконец, погладить котиков Обычно на сувенирах изображают символы Петербурга: разведенные мосты, Стрелку Васильевского острова, храмы и дворцы. А еще — котов, которые до такой степени сроднились с городом, что про это тоже сделали экскурсию, которая так и называется — "Кошки Петербурга". По кошачьим тропам ведут профессиональные гиды, объединившись с первым петербургским котокафе — "Республикой котов и кошек", два филиала которого расположены на Литейном проспекте и Конногвардейском бульваре, который в День петербургского кота, 8 июня, становится Котогвардейским. Посетители кафе могут не только попробовать еду из меню, но и поиграть с котами и, при желании, даже забрать кого-то из них домой. Для этого, правда, нужно будет подтвердить серьезность своих намерений с помощью сумки-переноски и паспорта. Сотрудники заведений не только помогают бездомным кошкам обрести дом, но и рассказывают посетителям о "кошачьих" местах города, а заодно пропагандируют гуманное отношение к животным.

Описание В кафе "Республика кошек" © Петр Ковалев/ТАСС

"За время экскурсии наши гости посещают самые "замурчательные" места Петербурга: в первую очередь это Эрмитаж со стороны Миллионной улицы, где можно увидеть эрмитажных котов и посмотреть на легендарный знак "Осторожно, кошки!", встречающийся только в Петербурге. "Кошачья" география Петербурга под влиянием эрмитажных котов ширится, и на экскурсиях появляются все новые кототочки, где можно увидеть хвостатых музейщиков за работой. Например, экскурсантов ждет встреча с "хранителями" Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме — тремя рыжими котами.

Описание "Республика котов" на Литейном проспекте © Сергей Коньков/ТАСС