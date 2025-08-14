Представитель Кремля прокомментировал почти 20-часовую разницу во времени между российскими и американскими регионами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Журналисты действительно могут запутаться с датами и временем, описывая работу президента РФ Владимира Путина в регионах Дальнего Востока и на Аляске. Так прокомментировал почти 20-часовую разницу во времени между российскими и американскими регионами, разделенными небольшим Беринговым проливом, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно запутаться", - подтвердил представитель Кремля опасения журналиста ВГТРК Павла Зарубина о разнице во времени и напомнил о названии романа советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова: "И дольше века длится день".

Ранее Песков рассказал, что президент РФ по дороге в американский штат, где предстоит его встреча с лидером США Дональдом Трампом, планирует посетить и один из российских регионов.

Разница между Аляской и Приморьем составляет 18 часов, между Аляской и Сахалином - 19 часов, а между Аляской и Камчаткой - 20 часов. Это связано с отсчетом часовых поясов, в результате чего на некоторых территориях в Тихом океане разница во времени между соседними островами может достигать даже больше суток.