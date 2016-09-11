Площадки форума "Армия-2016" посетили более полумиллиона человек

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Более полумиллиона человек посетили за шесть дней площадки Международного военно-технического форума "Армия-2016", который завершил свою работу в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщили в пресс-центре Форума.

"Количество посетителей форума превысило 500 тысяч, что превосходит многие аналогичные по тематике мировые площадки и полностью подтверждает международный статус площадки", - отметили в пресс-центре.

Форум "Армия-2016" второй год подряд проходил в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне "Алабино" и подмосковном аэродроме Кубинка. Впервые подобный форум проходил и на площадках, расположенных в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, и на площадке Северного флота. Форум совместил наряду со статическими экспозициями и динамическим показом возможностей боевой техники обширную научно-деловую программу и разнообразные культурно-досуговые мероприятия военно-патриотической направленности.

"Итоги форума убедительно свидетельствуют, что всего за два года он превратился в ведущую мировую выставку вооружения и военной техники и авторитетную площадку для обсуждения передовых идей и разработок в интересах вооруженных сил", - отметили в военном ведомстве.

На полях Форума работали представители более 80 стран, 35 из которых представляли официальные делегации. Делегации от 13 государств были представлены руководителями военных ведомств, еще 22 делегации возглавляли начальники генеральных штабов и заместители министра обороны. Общее количество гостей в составе военных делегаций превысило 260 человек.

Переговоры и презентации

Представители зарубежных стран провели свыше 50 переговоров и двухсторонних встреч с руководством Минобороны России и представителями отечественного ОПК.

"Было проведено более 40 презентаций продукции военного назначения для иностранных заказчиков. Иностранным делегациям была предоставлена возможность протестировать ходовые и огневые возможности российской техники и вооружения, в результате чего представители ряда государств высказали намерения на поставку отдельных образцов продукции отечественного ОПК в национальные вооруженные силы", - рассказали в Минобороны.

Впервые на форуме были развернуты масштабные национальные экспозиции предприятий ОПК Армении, Белоруссии, Казахстана, Пакистана и Малайзии. Кроме того, свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 иностранных государств, что в два раза превышает показатели прошлого года. Наряду со странами, представившими свои национальные экспозиции, в форуме участвовали предприятия оборонно-промышленного комплекса Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Китая, Таиланда, Франции, Швейцарии.

"Впервые в рамках форума Минобороны России в абсолютно новом формате провело церемонию подписания 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 млрд рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были подписаны на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631, а также поставку и модернизацию более 230 единиц военной техники", - отметили в военном ведомстве.

Статическая экспозиция

В этом году статическая экспозиция форума была представлена в 40 тематических разделах, где демонстрировались передовые разработки в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки, оптико-электронных и геоинформационных систем, беспилотной авиации, лазерных технологий, средств гидрометеорологического обеспечения, ядерно-оружейного комплекса, созданных в интересах вооруженных сил.

"Статическая экспозиция была расположена на площади более чем 500 тысяч квадратных метров, где для свободного осмотра было выставлено 250 единиц военной и специальной техники, 11 тысяч экспонатов на стендах 1004 предприятий российского ОПК и несколько десятков единиц авиационной техники на аэродроме Кубинка. В статической экспозиции форума участвовали современные корабли Северного и Балтийского флотов", - отметили в Минобороны.

Научно-деловая программа

Научно-деловая программа форума была направлена на обсуждение новых идей, достижений военно-технической мысли и выработку конкретных решений по их реализации. Всего в рамках заседаний по 24 тематическим направлениям было проведено более 100 круглых столов, брифингов и конференций, организаторами которых выступили 59 органов военного управления и 14 внешних организаций. Прямая связь в формате видеоконференции была организована с 52 абонентами от Калининграда до Хабаровска. В открытой части научно-деловой программы приняли участие 12 тысяч экспертов из 18 стран.

В рамках научно-деловой программы обсуждались основные направления строительства и развития Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, ВДВ и РВСН, прошли дискуссии по ключевым вопросам развития военной медицины, строительного комплекса, гиперзвуковых летательных аппаратов, применению микроспутников для дистанционного зондирования земли, созданию образцов вооружения на основе новых физических принципов и нанотехнологий.

Программу Форума освещало более чем 1,5 тыс. представителей ведущих российских и зарубежных СМИ.