Истребители Су-35С будут доработаны с учетом опыта боевого применения в Сирии

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 5 июня. /ТАСС/. Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Самолеты этого года будут доработаны с учетом всех недостатков и сирийского опыта. Мы может быть даже попридержим приемку самолета до того как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены", - сказал Борисов в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина.
Как уточнил замглавы Минобороны, на первых порах самолет засасывал камешки со взлетно-посадочной полосы, были проблемы с фонарем, экранами.
Однако в ходе боевого применения эти недостатки были "вычищены".
По его словам, с заводом заключен договор по поставке 10 самолетов ежегодно до 2020 года.
"По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим лётно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения. Они искренне считают, что равных в бою этому самолету сегодня нет. Именно по этой причине к самолету все более присматриваются инозаказчики", - добавил Борисов.