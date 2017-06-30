Войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили в июне около 70 населенных пунктов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России освободили в июне более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населенных пунктов, заявил на селекторном совещании в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"В течение последнего месяца сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения при поддержке ВКС России развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге Сирии. Только за июнь от боевиков освобождено 69 населенных пунктов и 12 177 квадратных километров территории", - сказал Шойгу в ходе совещания.
По его словам, сирийские войска активно продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы. При этом продолжается поддержание режима прекращения боевых действий.
"На сегодняшний день к режиму присоединилось 228 отрядов вооруженной оппозиции. В июне соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 329 населенных пунктов, общее количество которых составляет 1864", - отметил министр.
После подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии число нарушений режима прекращения боевых действий сократилось кратно, констатировал Шойгу.
Министр также сообщил, что российские военные используют сирийский опыт для подготовки органов военного управления и войск.
"Сирийский опыт обобщается и внедряется в рамках подготовки органов военного управления и войск. В этих целях в феврале проведены масштабные сборы с руководящим составом Вооруженных сил оперативно-стратегического уровня", - заявил он.
Шойгу отметил, что дальнейшим шагом станет оперативный сбор в июле с привлечением командиров соединений и командующих объединениями. "В ходе него на полигонах будут продемонстрированы основные подходы к обучению тактических групп, соединений и подразделений, в том числе с применением современных средств обучения и тренажерных комплексов", - сказал министр.
Он добавил, что также предусматривается проведение ряда учений, на которых будут показаны различные варианты и способы действий войск.
Шойгу заявил, что провокационные действия сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористов в Сирии.
"Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии", - сказал министр.
"После того, как авиация США сбила сирийский самолет в районе Русафэ на юге провинции Ракка, Министерство обороны РФ прекратило контакты с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации", - напомнил он.
Действия коалиции, по словам Шойгу, ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат, нарушений не зафиксировано.
"В настоящее время действия коалиции ограничиваются строго согласованными зонами в районе Эт-Танф на юге Сирии и восточнее реки Евфрат. Мы отмечаем, что американские коллеги действуют в пределах этих зон. Пока нарушений не зафиксировано", - сказал министр.
18 июня истребитель США F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух - воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии, который поддерживал наступление правительственных войск на позиции террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в районе Эр-Расафе, в 40 километрах на юго-запад от Ракки. В ответ на это Минобороны РФ заявило, что с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Создание Сирийского комитета национального примирения предполагается обсудить в ходе ближайших переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, сообщил Шойгу.
"В ходе переговоров в Астане предусматривается обсудить вопросы создания Сирийского комитета национального примирения", - сказал он.
Министр напомнил, что "для существенного снижения военной активности и насилия в САР идет подготовка к пятой международной встрече по Сирии в Астане, которая состоится 4-5 июля".
"В настоящее время совместно с Ираном и Турцией завершаем прорабатывать документы, определяющие границы зон деэскалации, порядок их контроля и функционирования", - заключил Шойгу.
Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.