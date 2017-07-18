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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Многофункциональный легкий истребитель МиГ-35 выполнит демонстрационный полет на МАКС-2017. Об этом сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
"Сегодня мы будем делать полеты. Начинаем в рамках МАКС-2017 проводить переговоры с потенциальными заказчиками", - сказал он, добавив, что ряд заказчиков "уже выразил заинтересованность (в самолете - прим. ТАСС)".
Тарасенко не уточнил, кто именно интересуется МиГ-35, однако отметил, что для РСК "МиГ" главные рынки - "это рынки Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки". Потенциальными заказчиками являются около 30 стран, где сейчас эксплуатируется МиГ-29, добавил он.
Гендиректор отметил, что МиГ-35 может быть интересен покупателям продвинутыми техническими характеристиками, в том числе средствами поражения, а также его стоимостью, которая на 20-25% ниже цены машин у конкурентов.