Путин: МАКС будет способствовать кооперации и продвижению авиапродукции РФ на рынки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что проведение XIII авиасалона МАКС будет способствовать развитию кооперации в авиаотрасли, а также продвижению российской продукции на международные рынки. Такое мнение он высказал на открытии салона.

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"Рассчитываем, что в ближайшие несколько дней здесь в подмосковном Жуковском будет развернута обширная экспозиция, свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов, - сказал он. - Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренние и зарубежные рынки". По мнению главы государства, российской авиаотрасли есть что предложить.

Он напомнил, что в последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая поддержка, была проведена серьезная модернизация мощностей, сейчас реализуются проекты по созданию новой, конкурентоспособной гражданской техники. Путин упомянул вертолет Ка-62 и магистральный лайнер МС-21. Глава государства также отметил, что в области военного авиастроения и в космической сфере позиции РФ также сильны. "Потенциал этих отраслей будет укрепляться и в дальнейшем", - сказал он.

Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. Всего будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения. Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий. В этом году в выставке участвуют около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.