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Путин в Петербурге примет возрожденный Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ

Армия и ОПК
30 июля, 0:06 UTC+3 МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Всего же традиционные военно-морские парады пройдут в девяти городах РФ

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© Сергей Орлов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в праздновании Дня ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Согласно указу главы государства от 27 июля текущего года, основное торжество - Главный военно-морской парад - пройдет в Санкт-Петербурге  "в ознаменование славных побед Военно-морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества".

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Всего же традиционные военно-морские парады пройдут 30 июля в девяти городах РФ и Тартусе (Сирия), в мероприятиях будет задействовано более 100 кораблей.

Участие президента

"Глава государства впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад <…> В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации", - сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ в здании Главного Адмиралтейства пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры флота, добавили в пресс-службе.

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Путин в воскресенье также посетит Никольский морской собор в Кронштадте, куда по случаю празднования Дня ВМФ из Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря в Мордовии были принесены мощи адмирала Федора Ушакова (1745-1817 гг.). Этот великий русский флотоводец, прославившийся тем, что не проиграл ни одного морского сражения, был причислен к лику святых Русской Православной церковью в 2001 году.

Кроме того, глава государства осмотрит новое здание Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова - многопрофильную клинику, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин о ВМФ

О предстоящем Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге российский президент говорил на текущей неделе в Финляндии - во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё, отвечая на вопрос о маневрах ВМФ в Балтийском море.

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"Уверяю вас: это не бряцание оружием, это возрождение традиций, которым уже более 100 лет", - сказал Путин, подчеркнув, что подобные парады, но в чуть меньшем масштабе, проводились в День ВМФ и раньше. Путин пригласил всех полюбоваться военно-морским парадом в северной столице. "Готовы пригласить партнеров, страны региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместно", - добавил он.

Путин как Верховный главнокомандующий регулярно принимает участие в праздновании Дня Военно-морского флота.

В прошлом году Путин также поздравлял моряков на параде в Санкт-Петербурге, кроме того, он посетил в тот день крейсер "Аврора" и ознакомился с концепцией реконструкции Нахимовского военно-морского училища, а позднее присутствовал на торжествах на Сенатской площади. В 2015 году Путин встречал День ВМФ в Балтийске, годом ранее - в Североморске.

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Выступая на прошлогоднем военно-морском параде глава государства подчеркнул, что морское дело всегда считалось в России в высшей степени почетным, а военные моряки всегда славились своей уникальной культурой, выправкой, дисциплиной и благородством. Путин подчеркнул, что в состав ВМФ поступают современные корабли с новейшим вооружением, при этом особое внимание уделяется и обеспечению социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Военно-морская политика

20 июля текущего года президент РФ утвердил Основы государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года (этот документ пришел на смену предыдущим Основам, утвержденным в 2012 на срок до 2020 года). В многостраничном документе указывается, в частности, что "Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-Морским Флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям".

В мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии ВМФ должен быть способным не допустить силовое давление и агрессию в отношении РФ и ее союзников с океанских и морских направлений, а также оперативно и скрытно развертывать свои силы в удаленных районах Мирового океана.

В военное время, согласно документу, флот должен быть способен нанести неприемлемый ущерб противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов РФ.

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