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Наблюдатели из 60 стран приехали на Армейские игры

Армия и ОПК
9 августа, 12:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, августа. /ТАСС

За масштабными военными соревнованиями следили представители США, европейских государств, а также стран Ближнего Востока и Азии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Более 60 государств прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

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"Мы разослали приглашения принять участие в качестве наблюдателей в Армейских международных играх всем зарубежным коллегам. На наше приглашение откликнулись свыше 60 государств, в том числе Америка, Европа, а также наши партнеры из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии", - сказал Фомин.

По его словам, некоторые из наблюдателей выразили желание принять участие в конкурсах Армейских международных игр в следующем году в качестве участников. "А некоторые из конкурсантов этого года сейчас рассматривают вопрос о проведении ряда конкурсов игр на территориях их государств", - отметил замминистра.

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Генерал подчеркнул, что число участников Игр увеличивается с каждым годом. "Благодаря тому, что мы открыты для всех без исключения и рады видеть на играх военнослужащих армий всех стран мира, число участников конкурсов растет с каждым годом. Если в прошлом году в соревнованиях принимали участие команды из 18 стран, то в этом году их уже 28. Мы этому рады и уверены в том, что с каждым годом будет расти количество стран - участниц Армейских игр", - заключил замглавы военного ведомства.

Сегодня Фомин дал старт завершающему этапу конкурса военных водолазов "Глубина-2017", в котором участвуют РФ, Иран, Венесуэла, ЮАР и Сирия.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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