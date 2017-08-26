РТИ намерен выйти на внешние рынки за счет экспорта комплексов безопасности

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КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Концерн "РТИ" в рамках диверсификации производства планирует выйти на внешние рынки с комплексами безопасности. Об этом заявил гендиректор концерна Максим Кузюк на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
В рамках деловой программы выставки Кузюк представил доклад на конференции "Диверсификация ОПК и экспорт высокотехнологичной безопасности". Конференцию организовали коллегия ВПК РФ и "Ассоциация экспорта безопасности".
Как отметили в пресс-службе концерна, с докладами на мероприятии также выступили заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, управляющий директор АО "Российский экспортный центр" Михаил Мамонов, директор по развитию и реструктуризации Росатома Олег Барабанов, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, президент группы компаний "Инфовотч" Наталья Касперская.
Как отметил глава концерна, выбор направления диверсификации должен быть основан на имеющихся у предприятий опыте и знаниях, поскольку выход на совершенно новые рынки долог и дорог, по этой причине надо искать сегменты, в которых предприятия ОПК имеют наиболее близкие компетенции.
"Применительно к концерну "РТИ", как и к другим концернам ОПК, наиболее привлекательным направлением экспансии на внешние рынки является экспорт высокотехнологичной безопасности с опорой на собственные компетенции, продуктовые ряды и ресурсы. Здесь предприятия ОПК, безусловно, имеют конкурентное преимущество, поскольку десятилетиями целенаправленно развивали специальные навыки, необходимые для разработки комплексов безопасности. Но при этом важнейшей задачей для предприятий ОПК является перестройка собственных бизнес-процессов для достижения уровня эффективности, позволяющего конкурировать на мировом рынке", - заявил Кузюк.
Он отметил, что ориентированность оборонных предприятий исключительно на "военные заказы", работа только с одним, пусть даже крупным госзаказчиком ведут к снижению конкурентоспособности. "Наработанные компетенции и навыки у предприятий ОПК отличаются от требований на открытых рынках, а система ценообразования не стимулирует снижение издержек. Таким образом, предприятия научились делать надежную продукцию, соответствующую специфическим требованиям и с высокой ценой, в то время как на открытых рынках цена определяется конкурентным предложением. Это важно понимать при планировании выхода предприятий ОПК на гражданские и экспортные рынки", - пояснил в своем докладе гендиректор РТИ.
Как отметил Кузюк, слова которого приводит пресс-служба РТИ, при грамотном подходе к решению данной задачи можно значительно повысить производительность предприятия без больших инвестиций. Как ключевые меры для этого необходимо рассматривать улучшение системы планирования, внедрение инструментов бережливого производства, снижение брака продукции, а также повышение мотивации и трудовой дисциплины работников.
Кроме того, добавил гендиректор, для развития компетенций работы на конкурентных рынках необходимо обучать сотрудников новым навыкам.
Он отметил, что этим подходам уже учат в Высшей школе системного инжиниринга, которая несколько лет назад была создана при Московском физико-техническом институте для обеспечения высокотехнологичных отраслей экономики России современными инженерными кадрами.