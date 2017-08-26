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РТИ намерен выйти на внешние рынки за счет экспорта комплексов безопасности

Армия и ОПК
26 августа, 17:18 UTC+3 КУБИНКА область/ 26, августа. /ТАСС

Как отметил глава концерна, выбор направления диверсификации должен быть основан на имеющихся у предприятий опыте и знаниях

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КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Концерн "РТИ" в рамках диверсификации производства планирует выйти на внешние рынки с комплексами безопасности. Об этом заявил гендиректор концерна Максим Кузюк на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

В рамках деловой программы выставки Кузюк представил доклад на конференции "Диверсификация ОПК и экспорт высокотехнологичной безопасности". Конференцию организовали коллегия ВПК РФ и "Ассоциация экспорта безопасности".

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Как отметили в пресс-службе концерна, с докладами на мероприятии также выступили заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, управляющий директор АО "Российский экспортный центр" Михаил Мамонов, директор по развитию и реструктуризации Росатома Олег Барабанов, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, президент группы компаний "Инфовотч" Наталья Касперская.

Работать там, где компетентны

Как отметил глава концерна, выбор направления диверсификации должен быть основан на имеющихся у предприятий опыте и знаниях, поскольку выход на совершенно новые рынки долог и дорог, по этой причине надо искать сегменты, в которых предприятия ОПК имеют наиболее близкие компетенции.

"Применительно к концерну "РТИ", как и к другим концернам ОПК, наиболее привлекательным направлением экспансии на внешние рынки является экспорт высокотехнологичной безопасности с опорой на собственные компетенции, продуктовые ряды и ресурсы. Здесь предприятия ОПК, безусловно, имеют конкурентное преимущество, поскольку десятилетиями целенаправленно развивали специальные навыки, необходимые для разработки комплексов безопасности. Но при этом важнейшей задачей для предприятий ОПК является перестройка собственных бизнес-процессов для достижения уровня эффективности, позволяющего конкурировать на мировом рынке", - заявил Кузюк.

Он отметил, что ориентированность оборонных предприятий исключительно на "военные заказы", работа только с одним, пусть даже крупным госзаказчиком ведут к снижению конкурентоспособности. "Наработанные компетенции и навыки у предприятий ОПК отличаются от требований на открытых рынках, а система ценообразования не стимулирует снижение издержек. Таким образом, предприятия научились делать надежную продукцию, соответствующую специфическим требованиям и с высокой ценой, в то время как на открытых рынках цена определяется конкурентным предложением. Это важно понимать при планировании выхода предприятий ОПК на гражданские и экспортные рынки", - пояснил в своем докладе гендиректор РТИ.

Повышение производительности

Как отметил Кузюк, слова которого приводит пресс-служба РТИ, при грамотном подходе к решению данной задачи можно значительно повысить производительность предприятия без больших инвестиций. Как ключевые меры для этого необходимо рассматривать улучшение системы планирования, внедрение инструментов бережливого производства, снижение брака продукции, а также повышение мотивации и трудовой дисциплины работников.

Кроме того, добавил гендиректор, для развития компетенций работы на конкурентных рынках необходимо обучать сотрудников новым навыкам.

Он отметил, что этим подходам уже учат в Высшей школе системного инжиниринга, которая несколько лет назад была создана при Московском физико-техническом институте для обеспечения высокотехнологичных отраслей экономики России современными инженерными кадрами.

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