Предприятия РТИ в рамках новой стратегии будут сосредоточены на эффективности производства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предприятия концерна РТИ в рамках новой стратегии развития будут концентрироваться на эффективности производства, а не финансовых показателях. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Максим Кузюк.

"Необходим существенный рост производительности на предприятиях. Раньше ставились только финансовые цели, эффективности производства внимания уделяли меньше. Но ввиду ограниченности рынков, на которых мы работаем, нам нужно становиться более гибкими, более эффективными и зарабатывать на этих объемах больше", - сказал он.

Глава концерна добавил, что предыдущая стратегия была основана на достаточно большом росте объемов производства. "А в виду того, что дальнейшее финансирование Государственной программы вооружения [ГПВ] планируется сократить, то теперь нам вряд ли придется ожидать масштабной загрузки наших производственных мощностей по линии гособоронзаказа. Даже несмотря на то, что мы находимся в стратегических сегментах ГПВ", - пояснил Кузюк.

По его словам, уже проведены совещания с руководителями предприятий и научных институтов концерна, которые занимаются разработкой, созданием и поставкой техники. Им поставлена задача сосредоточиться именно на проектном управлении, снижении затрат, внедрении новой производственной системы.

Численность обслуживающих подразделений в рамках новой стратегии будет оптимизирована, добавил он. "А, вот, что касается работников производственных подразделений - вопрос более сложный. Здесь я ставлю задачу на совершенствование производства не путем сокращения или увеличения численности персонала, а за счет роста производительности. Его можно достичь, добирая объемы", - сказал Кузюк.

"Например, у нас в приоритете стоит задача работы на внешнего заказчика в роли поставщика второго-третьего уровня. И уже дальше именно под эти объемы мы будем формировать численный состав персонала на каждом предприятии", - добавил он.