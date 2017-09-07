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РТИ планирует подписать в 2018 году первый контракт на "экспорт безопасности"

Армия и ОПК
7 сентября, 9:08 UTC+3

Гендиректор концерна Максим Кузюк пояснил, что под "экспортом высокотехнологичной безопасности" имеются в виду индивидуальные решения в области обеспечения безопасности под задачи каждого заказчика

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Концерн РТИ планирует подписать в 2018 году первый контракт с иностранным заказчиком на "экспорт высокотехнологичной безопасности". Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Максим Кузюк.

По его словам, на рынке у РТИ уже есть хорошие перспективы с автоматизированными системами управления. В качестве примера такой системы он привел Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

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"Помимо этого, сегодня у нас есть компетенции и наработки для экспорта высокотехнологичной безопасности. Спрос по этой теме уже есть. Однако экспорт такой продукции не может происходить моментально. Я думаю, первый контракт у нас появится в следующем году", - отметил гендиректор РТИ.

Глава концерна пояснил, что под "экспортом высокотехнологичной безопасности" имеются в виду индивидуальные решения в области обеспечения безопасности под задачи каждого заказчика. РТИ в этом случае разрабатывает уникальную архитектуру системы безопасности, интегрирует разные платформы, изготавливает программное обеспечение и "железо", а также проводит индивидуальную настройку соответствующего решения.

Другое направление поставок за рубеж, по словам Кузюка, - радиолокационные комплексы. "В частности, это РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э", предназначенная для освещения воздушной и надводной обстановки прибрежного государства, и РЛС контроля воздушно-космической обстановки "Витим". Еще одно наше экспортное предложение - это РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер". Она предназначена для обнаружения и определения координат всех аэродинамических целей на расстоянии до 3000 км", - рассказал Кузюк.

Он добавил, что в ходе переговоров на МВМС-2017 и МАКС-2017 концерн РТИ сделал потенциальным иностранным заказчикам ряд предложений по организации комплексного подхода, и они заинтересовали зарубежных гостей. Среди стран, интересующихся продукцией РТИ, Кузюк назвал страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также нескольких стран СНГ.

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