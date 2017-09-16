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Ракетчики ЗВО уничтожили цели условного противника в ходе учений "Запад-2017"

Армия и ОПК
16 сентября, 14:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

В решении боевой задачи были задействованы расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты ракетных комплексов Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление бронетехники и командный пункт условного противника в Ленинградской области в ходе учений "Запад-2017". Об этом в субботу сообщает пресс-служба ЗВО.

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"Ракеты успешно уничтожили учебные цели, имитирующие скопление бронетехники и командный пункт условного противника, на удалении от 30 до 100 километров от стартовых позиций", - говорится в сообщении.

В решении боевой задачи были задействованы расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".

Также сообщается, что в ходе учений использовались беспилотные летательные аппараты для оценки эффективности поражения целей. "Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками", - добавили в пресс-службе.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Среди основных целей учения - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, получение командирами практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками, апробация новых уставных документов, совмещение перспективных систем управления войсками и оружием.

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