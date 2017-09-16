Ракетчики ЗВО уничтожили цели условного противника в ходе учений "Запад-2017"

Футболист Фалькао выплатит штраф в размере €6,9 млн за мошенничество с налогамиСпорт 16 сентября, 15:54
Ватутин: успешное выступление сборной на ЧЕ поспособствует росту интереса к баскетболуСпорт 16 сентября, 15:53
СМИ: болельщик ФК "Спартак" был арестован в Мариборе за нападение на полицейскогоСпорт 16 сентября, 15:46
Более 1,5 тысячи детей приняли участие в "Кроссе нации" в МосквеСпорт 16 сентября, 15:27
Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезонСпорт 16 сентября, 14:29
Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложностиМосква 16 сентября, 14:09
РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителейАрмия и ОПК 16 сентября, 14:09
Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом РоссииСпорт 16 сентября, 14:04
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о МинкультурыКультура 16 сентября, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты ракетных комплексов Западного военного округа (ЗВО) уничтожили скопление бронетехники и командный пункт условного противника в Ленинградской области в ходе учений "Запад-2017". Об этом в субботу сообщает пресс-служба ЗВО.
"Ракеты успешно уничтожили учебные цели, имитирующие скопление бронетехники и командный пункт условного противника, на удалении от 30 до 100 километров от стартовых позиций", - говорится в сообщении.
В решении боевой задачи были задействованы расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".
Также сообщается, что в ходе учений использовались беспилотные летательные аппараты для оценки эффективности поражения целей. "Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления ЗВО, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками", - добавили в пресс-службе.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Среди основных целей учения - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, получение командирами практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками, апробация новых уставных документов, совмещение перспективных систем управления войсками и оружием.