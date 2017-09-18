Силы ПВО западного военного округа отразили в ходе учений нападение условного противника

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) отразили налет условного противника с воздуха и прикрыли наиболее важные объекты от авиаудара в рамках стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО, были своевременно обнаружены и перехвачены до пересечения условной воздушной границы", - заявили в военном ведомстве. При этом, роль противника выполнили экипажи Воздушно-космических сил. "Были задействованы истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ми-35, дальние бомбардировщики Ту-22М3, выполнившие полет на сверхзвуковых скоростях на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тыс. м", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отражали налет расчеты радиолокационных станций "Небо", "Каста", "Подлет" различных модификаций, комплексов средств автоматизации "Фундамент", зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также авиационные экипажи истребительной авиации МиГ-31, Су-35С и Су-27.