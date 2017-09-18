Бомбардировщики ЗВО уничтожили объекты условного противника на учениях "Запад-2017"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Западного военного округа (ЗВО) поразили объекты условного противника на полигоне в Ленинградской области в рамках стратегических учений "Запад-2017". Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Полеты проводили два звена по четыре самолета в каждом. "Экипажи выполняли полетное задание в строевом порядке "пеленг", - сообщили в ЗВО.

Здесь отметили, что выполнение поставленной задачи осложнялось большим количеством выпавших осадков, низкой облачностью и сильным ветром. При этом экипажи смогли нанести массированный авиаудар с применением осколочно-фугасных бомб массой 250 кг. "Летный состав уничтожил наземные мишени, обозначающие объекты инфраструктуры, фортификационные сооружения и колонны техники условного противника. Боевое применение выполнялось под прикрытием истребительной авиации", - говорится в сообщении.

Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов, добавили в пресс-службе ЗВО.