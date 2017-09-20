ОСК надеется, что испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся до конца года

Во всех муниципалитетах Иркутской области начат отопительный сезонСибирь 20 сентября, 9:29
Михалков не считает проблемой, что его письмо о выходе из Фонда кино появилось в интернетеКультура 20 сентября, 9:13
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек, разбор завалов продолжаетсяПроисшествия 20 сентября, 9:03
Фонд поддержки олимпийцев дополнительно поощрит российских призеров Игр в ПхенчханеСпорт 20 сентября, 8:41
NASA в 2018 году запустит зонд для исследования СолнцаКосмос 20 сентября, 8:25
Последние из пострадавших от пожаров в Сибири семьи получат жилье до 10 октябряСибирь 20 сентября, 8:05
В Мехико в результате обрушения школы при землетрясении погибли не менее 20 детейПроисшествия 20 сентября, 7:22
В Забайкалье возбуждено уголовное дело из-за хищения средств на расселение ветхого жильяСибирь 20 сентября, 7:20
Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче ШипачеваСпорт 20 сентября, 6:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает завершить испытания фрегата "Адмирал Горшков" до конца 2017 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава корпорации Алексей Рахманов.
"К заводу-строителю по кораблю вопросов нет, осталось завершить испытания, которые, надеемся, до конца года дадут положительный результат", - сказал он, уточнив, что фрегат после завершения испытаний будет передан ВМФ РФ.
Как сообщил в июле журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов, готовность на "Адмирале Горшкове" по общекорабельным системам составляет 97%, а госиспытания по данным системам могут завершиться уже осенью. Он добавил, что причины задержек с испытаниями и сдачей корабля носят технический характер.
"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, фрегаты подобные "Адмиралу Горшкову" в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.