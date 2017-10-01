Шойгу: Сухопутные войска РФ всегда готовы встать на защиту национальных интересов страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск, который отмечается 1 октября. В поздравительном приказе он отметил, что Сухопутные войска всегда готовы выполнить свой воинский долг и встать на защиту национальных интересов страны, сообщили в Минобороны РФ.

"Славные традиции воинов-фронтовиков достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Они успешно осваивают современные вооружение и военную технику, совершенствуют профессиональное мастерство и боевую выучку. Всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны", - отметил Шойгу.

По его словам, история России хранит немало примеров героизма воинов-сухопутчиков. "Мужество, самоотверженность и несгибаемую волю к победе они проявили в Куликовском и Полтавском сражениях, у стен Измаила и на Бородинском поле, в боях за севастопольские бастионы и в ходе Брусиловского прорыва", - сказал министр.

Шойгу напомнил, что именно Сухопутные войска ценой невероятных усилий и беспримерной доблести внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Особую признательность выражаю всем ветеранам Сухопутных войск, чьи заслуги являются примером для молодых офицеров и солдат. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!", - говорится в поздравительном приказе.