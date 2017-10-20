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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин

Армия и ОПК
20 октября, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Планируется, что визит российских кораблей продлится до 26 октября

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин - Манилу. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

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"Сегодня в рамках реализации программы развития международного военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в столицу Филиппин - Манилу", - сказал Воскресенский.

В период стоянки российских кораблей в Маниле запланировано посещение большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" руководством Филиппин, дипломатами иностранных государств, жителями и гостями филиппинской столицы.

Предусмотрено также проведение соревнований между моряками двух стран по футболу, волейболу и перетягиванию каната, автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложат венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетят Национальный парк Лунета.

Планируется, что визит российских кораблей продлится до 26 октября.

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