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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин - Манилу. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках реализации программы развития международного военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в столицу Филиппин - Манилу", - сказал Воскресенский.
В период стоянки российских кораблей в Маниле запланировано посещение большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" руководством Филиппин, дипломатами иностранных государств, жителями и гостями филиппинской столицы.
Предусмотрено также проведение соревнований между моряками двух стран по футболу, волейболу и перетягиванию каната, автобусные экскурсии по историческим местам Манилы. Тихоокеанцы возложат венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Протасио Рисалю и посетят Национальный парк Лунета.
Планируется, что визит российских кораблей продлится до 26 октября.