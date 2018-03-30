Генштаб ВС РФ: жители пригорода Ракки начали восстание против подконтрольных США боевиков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Местные жители пригорода Ракки подняли восстание против произвола подконтрольных США формирований.

Об этом сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей. 25 марта в районе населенного пункта Эль-Мансура, расположенного в 25 км юго-западнее города Ракка, началось восстание коренного арабского населения против произвола подконтрольных США формирований", - сказал он.

Генштаб призывал страны Запада открыть доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям. "Чтобы спасти мирных жителей, в том числе больных и раненых, призываем открыть доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН. Надеемся, что наши западные партнеры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооруженных формирований соответствующее влияние и гарантируют, что международная гуманитарная помощь попадет по назначению", - сказал Рудской.

Военачальник назвал гуманитарную ситуацию в Ракке катастрофической. "По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. <...> Практически не ведется работа по очистке города от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируется до 25 подрывов мирных жителей. По данным ООН, за период с октября 2017 года по 14 марта 2018 года погибли 130 и ранены 658 человек", - сказал Рудской.

По его словам, в Ракке, куда вернулось около 95 тыс. человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. "В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом. Из-за неработающего водопровода имеются серьезные проблемы с обеспечением водой. Зачастую она берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий", - отметил Рудской.

"Командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем", - заявил генерал.

Ранее специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщал, что ООН готова отправить миссию в Ракку, чтобы оценить, какая требуется помощь. По его словам, такие же поездки необходимы и в другие места - Африн, Рукбан, Хомс и Восточную Гуту.

О ситуации в Восточной Гуте

По словам Рудского, боевые действия в Восточной Гуте прекратились неделю назад, основная часть ее территории находится под контролем правительственных войск. "Уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведется никаких боевых действий, основная часть ее территории находится под контролем сирийского правительства", - сказал он. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 143 тыс. 194 человека, в том числе 105 тыс. 857 мирных жителей, а также 13 тыс. 793 боевика и 23 тыс. 544 члена их семей.

"Полный вывод вооруженных формирований из этого района планируется завершить в течение сегодняшнего и завтрашнего дней", - сказал Рудской. "В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции", - подчеркнул он. "Во избежание провокаций и терактов по пути следования колонн российскими военнослужащими на пункте пропуска организован досмотр каждого отправляемого автобуса. Только за последние четыре дня ими с риском для жизни изъято у боевиков 56 поясов шахида и 357 ручных гранат", - сказал Рудской.

Контроль мероприятий по выводу мирных жителей осуществляется представителями ООН и других международных организаций. Ход гуманитарной операции в Восточной Гуте в режиме реального времени транслируется на официальном сайте Минобороны России и по центральным российским телеканалам.

"С момента объявления гуманитарных пауз на территорию анклава обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости", - сказал также Рудской. Он напомнил, что жители Восточной Гуты получают гуманитарную помощь как по линии ООН, так и от российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон поставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни, более 50 тыс. литров бутилированной воды, 7 тыс. 200 матрасов и комплектов постельного белья, более 108 тыс. продовольственных наборов", - перечислил он.

Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным комитетом Красного креста и Сирийским арабским Красным полумесяцем. "Это реальный вклад Российской Федерации в выполнение положений резолюции Совета Безопасности ООН. Гуманитарная операция продолжается", - подчеркнул Рудской.

"В освобожденных от незаконных вооруженных формирований районах налаживается мирная жизнь. В населенные пункты Сакба, Кфар-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад. На сегодняшний день в свои дома вернулось порядка 40 тыс. человек", - сказал представитель Генштаба.

Обстановка в Алеппо Дейр-эз-Зоре

Более 35 тыс. беженцев вернулись в провинции Алеппо и Дейр-эз-Зор при содействии Центра по примирению враждующих сторон, сообщил также Рудской. "Из зоны деэскалации "Идлиб" через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулись 3 тыс. 870 человек. Под контролем Комитета управления восточными территориями и при содействии Центра по примирению враждующих сторон идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщил генерал.

По его словам, на восточный берег Евфрата вернулся 31 тыс. 171 беженец.

Он отметил, что в настоящее время к процессу примирения присоединились 2 тыс. 484 населенных пункта. "С лидерами вооруженных формирований подписано и направлено в российский Центр по примирению 234 заявочных листа о прекращении боевых действий", - добавил Рудской.