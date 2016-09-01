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Тим Кук считает решение Еврокомиссии по делу Apple "политическим"

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:56 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Шилов
"Мы не совершили ничего противозаконного, и ирландские власти не совершили ничего противозаконного", - считает глава компании
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ДУБЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Глава американской компании Apple Тим Кук назвал "политическим" решение Еврокомиссии взыскать с компании €13 млрд якобы невыплаченных в Ирландии налогов. Об этом он сообщил в интервью газете Irish Times.

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"Все это проистекает из политики и не имеет ни фактического, ни соответствующего законодательству обоснования, - подчеркнул Кук. - Мы не совершили ничего противозаконного, и ирландские власти не совершили ничего противозаконного". По его словам, в корпорации с недоумением восприняли обвинения европейского регулятора и подвергают сомнению методику проведенных в Брюсселе подсчетов.

Еврокомиссия на этой неделе обвинила власти Ирландии в предоставлении компании Apple необоснованных налоговых преимуществ, что позволило американской корпорации существенно занижать суммы отчислений в республике с 2003 по 2014 гг. Теперь компания будет вынуждена вернуть €13 млрд плюс проценты. По экспертным оценкам, общие убытки Apple в связи с этим могут составить рекордные €19 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.

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