Абэ предложил запустить механизм российско-японских консультаций по энергетике

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным запустить механизм двусторонних консультаций по сотрудничеству в области энергетики.

Об этом сообщил ТАСС пресс- секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура.

"Премьер-министр сегодня раскрыл свой план продвигать обсуждение этих вопросов между представителями частного сектора обеих стран путем создания российско-японских консультаций по инициативам в области энергетики", - сказал он.

По словам Кавамуры, указанные консультации затрагивают сферы "топлива, природного газа, электричества, атомной энергетики, а также альтернативной энергетики".

Кавамура уточнил, что лидеры двух стран во время встречи подробно обсудили реализацию плана из восьми пунктов, предложенного японским премьером на встрече в Сочи 6 мая.

Россия является для Японии одним из главных поставщиков энергоресурсов. Так, в 2014 году японские закупки угля в РФ выросли до 9,66 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2013 году. В результате доля России в общем объеме японского импорта угля увеличилась почти до 9%. По разным оценкам, на РФ приходится примерно такая же доля в японском импорте СПГ.