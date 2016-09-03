Хочешь получить преимущество - вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего Востока

Превратить Дальний Восток в один из центров социально-экономического развития России является приоритетом для руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго Восточного экономического форума.

По словам Путина, многое уже сделано и появились первые видимые результаты. Так на Дальнем Востоке впервые за четверть века начала расти численность населения, третий год подряд показатель рождаемости превысил смертность. Миграционный отток жителей региона сократился в 3,5 раза.

Рост промышленного производства в регионе составил 5%, в то время как в целом этот показатель по стране равен 0,3%. Инвестиции в Дальний Восток за год, прошедший с прошлого форума, составили около $15 млрд. Это говорит о том, что механизмы поддержки бизнеса в регионе востребованы, подчеркнул Путин.

Залогом успешного развития Дальнего Востока, по мнению президента, являются усилия руководства страны, инициатива бизнеса и региональная интеграция. Прежде всего, речь идет о развитии евразийских интеграционных структур, таких как Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Президент подчеркнул, что мотором, движущей силой интеграции должны стать конкретные совместные проекты.

Среди этих проектов Путин выделил четыре направления:

Создание надежной энергетической инфраструктуры. В первую очередь, речь идет о разработке проекта энергетического суперкольца, который инициировали компании России, Японии, Республики Корея и Китая. В частности, как отметил президент, Россия готова предоставить своим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров. Использование интернет-технологий в интересах сотрудничества. Путин предложил сформировать общее пространство цифровой экономики и поручил правительству РФ создать правовые и технологические условия для электронного взаимодействия. Создание на острове Русском международного образовательного и технологического кластера, который будет способствовать формированию кадрового и технологического задела для современной бизнес-структуры.

Для реализации этих проектов создаются все необходимые условия, в первую очередь для тех, кто намерен инвестировать в регион – как россиян, так и иностранцев, рассказал президент.

В частности, власти РФ работают над упрощением визового режима для территорий свободного порта на Дальнем Востоке. Путин также напомнил о функционировании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОРов). Перспективным проектом является и "дальневосточный гектар", но здесь власти должны подумать не просто о том, как раздать землю, но и помочь ее освоить, подчеркнул российский лидер.

"Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса", - такую задачу перед правительством и законодательными органами поставил глава государства.

Путин считает важным увязать доступ к ресурсам в РФ с инвестициями в инфраструктуру и переработку.

Путин предложил бизнесменам из Японии, Южной Кореи и других стран подумать о создании инвестиционных платформ для совместного развития сельского хозяйства и промышленности.

Уже заработавший в этом году российско-китайский агрофонд глава государства назвал хорошим примером сотрудничества. "Он поддерживает экспортно ориентированные проекты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, - отметил он. - Уверен, что Дальний Восток с его земельными, морскими ресурсами способен стать одним из ведущих, крупнейших поставщиков качественного, экологически чистого продовольствия для АТР - региона, где живет почти 60% населения нашей планеты".

Среди других примеров успешного взаимодействия президент также назвал соглашение о создании российско-японской платформы по привлечению инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт. Этот документ был подписан в рамках форума.

Задачи, которые предстоит решить на Дальнем Востоке, беспрецедентны по своему масштабу и значению. Мы прекрасно осознаем свою ответственность перед гражданами России и перед будущими поколениями. Я абсолютно убежден в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока Владимир Путин президент РФ