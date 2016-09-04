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Юнкер: решение Еврокомисии обязать Apple возместить невыплаченные налоги было обосновано

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:58 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Наши решения основываются на фактах и законодательстве, - заявил председатель Европейской комиссии. - Они не направлены против Соединенных Штатов"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что решение об обязательстве компании Apple по возмещению невыплаченных налогов юридически обосновано. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

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"Наши решения основываются на фактах и законодательстве, - заявил Юнкер на саммите G20 в китайском городе Ханчжоу. - Они не направлены против Соединенных Штатов".

30 августа Еврокомиссия потребовала от американской компании Apple возместить невыплаченные налоги на сумму до €13 млрд. "Еврокомиссия заключила, что Ирландия предоставила компании Apple ненадлежащие налоговые преимущества на сумму до €13 млрд. Это незаконно в рамках правил государственной поддержки ЕС, потому что позволило Apple платить значительно меньше налогов, чем другим", - отмечалось в пресс-службе ЕК.

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