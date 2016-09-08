Вклады населения в банках в реальном выражении выросли на 0,5 п.п. за август, заявил зампред ЦБ Сухов.

По его словам, ЦБ РФ отмечает замедление розничного кредитования за 8 месяцев, банки стали строже подходить к оценке заемщиков.