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Вклады населения в банках в реальном выражении выросли на 0,5 п.п. за август

Экономика и бизнес
8 сентября, 9:25 дата обновления: 8 сентября, 9:27 UTC+3
Материал из 1 страницы

Вклады населения в банках в реальном выражении выросли на 0,5 п.п. за август, заявил зампред ЦБ Сухов.

По его словам, ЦБ РФ отмечает замедление розничного кредитования за 8 месяцев, банки стали строже подходить к оценке заемщиков.

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