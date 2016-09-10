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Рогозин: ОПК является единственным локомотивом для новой индустриализации в России

Экономика и бизнес
10 сентября, 15:52 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 10, сентября. /ТАСС
В настоящий момент Коллегия ВПК формирует систематизированный консолидированный подход всех предприятий, подчеркнул вице-премьер
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Оборонная промышленность является едва ли не единственным локомотивом для реализации политики новой индустриализации в России. Такое мнение высказал в субботу вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании о ходе выполнения заданий ГОЗ предприятиями ОПК Воронежской области.

"Действительно, оборонная промышленность, это реальный и по сути дела единственный локомотив для новой политики индустриализации", - сказал Рогозин. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент Коллегия ВПК формирует систематизированный консолидированный подход всех предприятий, которые должны "твердо встать и на вторую ногу, на ногу гражданского производства".

"Это имеет большое политическое значение, - заявил вице-премьер. - Потому что находятся демагоги, которые пытаются говорить, что оборонка - это некая топка, где сжигаются большие государственные средства".

Вице-премьер также призвал руководителей оборонных предприятий "не вытаптывать вокруг себя поляну", а создавать кадровые резервы из молодых специалистов, не боясь конкуренции.

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"Нам необходимо сегодня не ставить просто схоластическую задачу в оборонно-промышленном комплексе. Эта задача не должна решаться путем кавалерийского наскока, нам необходимо стабильно наращивать молодые кадры и их долгосрочное закрепление за предприятиями ОПК", - сказал вице-премьер.

В этом контексте Рогозин привел в пример екатеренбургское "НПО Атоматики" и отправленного в отставку экс-руководителя Леонида Шалимова, под руководством которого на литерную ракету "Союз-2.1а" была установлена бракованная деталь, что привело к переносу первого пуска с космодрома Восточный. Рогозин рассказал, что в качестве преемника он порекомендовал "молодых ребят", которым было 72 и 73 года. "К сожалению, руководители предприятий ОПК люди возрастные, но плохо другое. Они часто себе не готовят смену, а иногда вытаптывают поляну вокруг себя так, что невозможно найти не то что заместителя", - сказал он.

По мнению зампреда правительства, необходимо максимально сократить дистанцию между молодыми специалистами и заслуженными работниками отраслей. Он добавил, что будет спрашивать с руководителей предприятий ОПК не только за выполнение ГОЗ, но и за подготовку кадров. "Это личная ответственность директора изначально готовить себе не замену, а помощников, которые смогут всегда знамя подхватить, - подчеркнул Рогозин. - Коллеги, вы должны растить себе смену и не рассматривать эту смену как угрозу, которая бы висела над вами как домоклов меч".

Вице-премьер подчеркнул, что наличие молодых кадров станет одним из критериев оценки эффективности предприятий.

Говоря о проблеме подготовки кадров, вице-премьер выступил с предложением развивать в Воронеже технические дисциплины, "чтобы Воронеж стал одним из форпостов подготовки кадров в целом для страны, исходя из профиля тех предприятий, которые здесь работают" (ракетно-космическая отрасль, ракетное двигателестроение, электроника и т.д.).

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