Рогозин: ОПК является единственным локомотивом для новой индустриализации в России

Варламов займет место в воротах сборной России по хоккею в матче с чехамиСпорт 10 сентября, 17:29
Мозякин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страныСпорт 10 сентября, 17:27
Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицахОбщество 10 сентября, 17:16
Нарышкин: избирательная кампания в Госдуму проходит достаточно спокойноПолитика 10 сентября, 16:42
Источник: криминальной составляющей в смерти актрисы Ирины Ефремовой нетКультура 10 сентября, 16:33
"Военторг" представил коллекцию одежды бренда "Армия России"Армия и ОПК 10 сентября, 16:25
Крым впервые по безвизовой схеме посещает группа китайских туристовОбщество 10 сентября, 16:08
Рогозин: ОПК является единственным локомотивом для новой индустриализации в РоссииЭкономика и бизнес 10 сентября, 15:52
Памфилова: Украина не может запретить выборы на территории дипмиссий других государствПолитика 10 сентября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Оборонная промышленность является едва ли не единственным локомотивом для реализации политики новой индустриализации в России. Такое мнение высказал в субботу вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании о ходе выполнения заданий ГОЗ предприятиями ОПК Воронежской области.
"Действительно, оборонная промышленность, это реальный и по сути дела единственный локомотив для новой политики индустриализации", - сказал Рогозин. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент Коллегия ВПК формирует систематизированный консолидированный подход всех предприятий, которые должны "твердо встать и на вторую ногу, на ногу гражданского производства".
"Это имеет большое политическое значение, - заявил вице-премьер. - Потому что находятся демагоги, которые пытаются говорить, что оборонка - это некая топка, где сжигаются большие государственные средства".
Вице-премьер также призвал руководителей оборонных предприятий "не вытаптывать вокруг себя поляну", а создавать кадровые резервы из молодых специалистов, не боясь конкуренции.
"Нам необходимо сегодня не ставить просто схоластическую задачу в оборонно-промышленном комплексе. Эта задача не должна решаться путем кавалерийского наскока, нам необходимо стабильно наращивать молодые кадры и их долгосрочное закрепление за предприятиями ОПК", - сказал вице-премьер.
В этом контексте Рогозин привел в пример екатеренбургское "НПО Атоматики" и отправленного в отставку экс-руководителя Леонида Шалимова, под руководством которого на литерную ракету "Союз-2.1а" была установлена бракованная деталь, что привело к переносу первого пуска с космодрома Восточный. Рогозин рассказал, что в качестве преемника он порекомендовал "молодых ребят", которым было 72 и 73 года. "К сожалению, руководители предприятий ОПК люди возрастные, но плохо другое. Они часто себе не готовят смену, а иногда вытаптывают поляну вокруг себя так, что невозможно найти не то что заместителя", - сказал он.
По мнению зампреда правительства, необходимо максимально сократить дистанцию между молодыми специалистами и заслуженными работниками отраслей. Он добавил, что будет спрашивать с руководителей предприятий ОПК не только за выполнение ГОЗ, но и за подготовку кадров. "Это личная ответственность директора изначально готовить себе не замену, а помощников, которые смогут всегда знамя подхватить, - подчеркнул Рогозин. - Коллеги, вы должны растить себе смену и не рассматривать эту смену как угрозу, которая бы висела над вами как домоклов меч".
Вице-премьер подчеркнул, что наличие молодых кадров станет одним из критериев оценки эффективности предприятий.
Говоря о проблеме подготовки кадров, вице-премьер выступил с предложением развивать в Воронеже технические дисциплины, "чтобы Воронеж стал одним из форпостов подготовки кадров в целом для страны, исходя из профиля тех предприятий, которые здесь работают" (ракетно-космическая отрасль, ракетное двигателестроение, электроника и т.д.).