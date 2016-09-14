"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Газпром" получил по дипломатическим каналам первое разрешение властей Турецкой Республики на строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.

"Хотелось бы отметить оперативность и слаженность работы с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта "Турецкий поток", - прокомментировал факт получения разрешения председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в октябре 2016 года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправительственного соглашения, а также начало работ по реализации первой ветки "Турецкого потока" после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции.

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока". Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Газопровод должен пройти 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро, первой нитки - 4,3 млрд евро.

Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка. 1 декабря 2014 года "Газпром" и турецкая компания Botas ("Боташ") подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" мощностью 63 млрд куб. метров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. В 2015 году глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что на первом этапе речь идет о прокладке двух веток газопровода.