Минэнерго: электроснабжение в Приморском крае восстановлено

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение Приморского края восстановлено, сообщает Минэнерго России. Согласно данным ведомства, 19 сентября сети электроснабжения восстановлены в последнем населенном пункте в Приморском крае - поселке Горноводное, который переведен на постоянную схему энергоснабжения с питания от дизель-генераторной установки.

"Постоянное энергоснабжение подано во все населенные пункты. Отключенными остаются лишь те потребители, энергоснабжение которых не осуществляется в целях безопасности по причине возможного поражения электрическим током, поскольку дома на сегодняшний день подтоплены и не просушены. В настоящее время ситуация, связанная с подтоплением объектов электроэнергетики стабилизируется, но режим ЧС сохраняется", - отмечает Минэнерго.

Приморский край ликвидирует последствия прохождения тайфуна "Лайонрок", который принес в регион трехмесячную норму осадков. В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Вслед за "Лайонроком" сильные дожди в регион принес тайфун "Намтеун".

Ситуация в регионе остается на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Также на особом контроле находится подготовка к осенне- зимнему периоду, энергокомпании разрабатывают соответствующие планы технических и организационных мероприятий, совместно с администрацией Приморского края и его муниципальных образований формируются перечни мероприятий по обеспечению социально-значимых объектов и населения резервными источниками электроснабжения.

В ходе работы комиссий Минэнерго по оценке готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов особое внимание будет уделено техническому состоянию оборудования и готовности компаний Приморского края к несению максимума нагрузки с учетом прошедшего паводка.