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Apple хочет запатентовать бумажный пакет

Экономика и бизнес
20 сентября, 18:20 UTC+3
В заявке корпорации сделан акцент на экологичность и удобство их разработки
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Kiichiro Sato

Корпорация Apple хочет запатентовать бумажный пакет с гибкими ручками.

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Информация об этом появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (US Patent & Trademark Office).

Заявка на патент для "бумажного контейнера из белой бумаги, состоящего на 60% из переработанных материалов" и различных вариантов его конструкции, была отправлена в марте. Ведомство опубликовало ее в сентябре.

Что известно о пакете

В заявке Apple указано, что разработанный пакет гораздо экологичнее и содержит на 10% больше вторичных компонентов.

В одном из пунктов заявки указано, что сниженная прочность переработанной бумаги может быть компенсирована "усиливающими вставками". Особенно Apple подчеркивает преимущество ручек в своей разработке.

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Существующие ручки слишком жесткие, а в пакете от Apple они сделаны из бумажных волокон и "на ощупь мягкие, как ткань", — указано в заявке.

При этом ведомство по патентам и товарным знакам решение еще не вынесло.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.

 

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