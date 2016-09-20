Корпорация Apple хочет запатентовать бумажный пакет с гибкими ручками.

Информация об этом появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (US Patent & Trademark Office).

Заявка на патент для "бумажного контейнера из белой бумаги, состоящего на 60% из переработанных материалов" и различных вариантов его конструкции, была отправлена в марте. Ведомство опубликовало ее в сентябре.

Что известно о пакете

В заявке Apple указано, что разработанный пакет гораздо экологичнее и содержит на 10% больше вторичных компонентов.

В одном из пунктов заявки указано, что сниженная прочность переработанной бумаги может быть компенсирована "усиливающими вставками". Особенно Apple подчеркивает преимущество ручек в своей разработке.

Существующие ручки слишком жесткие, а в пакете от Apple они сделаны из бумажных волокон и "на ощупь мягкие, как ткань", — указано в заявке.

При этом ведомство по патентам и товарным знакам решение еще не вынесло.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.