"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"Культура 20 сентября, 19:15
"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛСпорт 20 сентября, 18:53
Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковатьПолитика 20 сентября, 18:45
Apple хочет запатентовать бумажный пакетЭкономика и бизнес 20 сентября, 18:20
РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 годаСпорт 20 сентября, 18:15
В Салониках завершилась выставка THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR TIF 2016Новости партнеров 20 сентября, 17:58
ПКР: поврежденная допинг-проба паралимпийца Романа Петушкова не доказывает его винуСпорт 20 сентября, 17:56
Победу Кадырова на выборах главы Чечни отметили народными гуляньями в центре ГрозногоПолитика 20 сентября, 17:39
Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмовОбщество 20 сентября, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Корпорация Apple хочет запатентовать бумажный пакет с гибкими ручками.
Информация об этом появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (US Patent & Trademark Office).
Заявка на патент для "бумажного контейнера из белой бумаги, состоящего на 60% из переработанных материалов" и различных вариантов его конструкции, была отправлена в марте. Ведомство опубликовало ее в сентябре.
В заявке Apple указано, что разработанный пакет гораздо экологичнее и содержит на 10% больше вторичных компонентов.
В одном из пунктов заявки указано, что сниженная прочность переработанной бумаги может быть компенсирована "усиливающими вставками". Особенно Apple подчеркивает преимущество ручек в своей разработке.
Существующие ручки слишком жесткие, а в пакете от Apple они сделаны из бумажных волокон и "на ощупь мягкие, как ткань", — указано в заявке.
При этом ведомство по патентам и товарным знакам решение еще не вынесло.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.