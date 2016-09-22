СМИ: аграрный сектор экономики РФ выходит из кризиса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российское сельское хозяйство показывает рост доли в структуре ВВП, что означает выход отрасли из кризиса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование аграрной отрасли экономики, проведенное Национальным рейтинговым агентством (НРА).

"Пристальное внимание правительства к теме сельского хозяйства способствовало росту его доли в структуре ВВП на 0,4 процентного пункта в прошлом году - до 3,9%. Это самый высокий уровень после кризиса 2008 - 2009 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2015 год объем производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении вырос на 16,6% - более чем до 5 трлн рублей ($83 млрд). Таким образом, сельское хозяйство заняло 4% доли ВВП, впервые с 2009 года. В долгосрочной перспективе эксперты НРА ожидают рост доли сектора до 10% ВВП.

"Рост доли отрасли говорит о том, что есть потенциал для развития. Один из факторов - это стабильные достаточные объемы бюджетной поддержки. В 2009 году доля также была на уровне около 4%, потому что с 2006 года активно финансировался проект по развитию агропромышленного комплекса", - прокомментировала результаты исследования директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

К иным причинам успеха отрасли эксперты относят внешнеторговые ограничения и программы импортозамещения. В ближайшее время можно ожидать выход новых статей российской сельскохозяйственной продукции на экспорт. По данным Тюриной, Россия начинает поставлять на мировой рынок мясную продукцию, есть потенциал по поставкам овощей и органической продукции.

"Экспортных статей у нас не так уж много, а эту нишу мы можем завоевывать. Есть большие возможности для локализации производства западными компаниями", - отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.