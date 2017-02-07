Прибыль BP от участия в "Роснефти" в 2016 году сократилась до $643 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прибыль BP от участия в "Роснефти" в 2016 году сократилась в два раза по сравнению с 2015 годом и составила $643 млн, говорится в отчете BP.

При этом прибыль BP, которой принадлежит 19,75% акций "Роснефти", от участия в российской компании в четвертом квартале составила $182 млн.

На долю ВР в 2016 году пришлось 840 тыс. баррелей нефти в день из добычи "Роснефти", что на 3,3% выше показателя 2015 года.