Около 90% акций "Детского мира" в ходе IPO выкупили иностранные инвесторы

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 90% акций ритейлера "Детский мир" в ходе IPO выкупили иностранные инвесторы, сообщил ТАСС управляющий директор Sberbank CIB (один из организаторов сделки) Антон Мальков.
"Около 90% бумаг выкуплены иностранными инвесторами, причем 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, 25% - из США", - заявил он.
Цена первичного публичного предложения акций "Детского мира" на Московской бирже составляет 85 рублей, рыночная капитализация компании на момент торгов составит 62,8 млрд рублей.
Общий объем предложения составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион.