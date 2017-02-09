Прибыль российских банков в январе 2017 году составила около 115 млрд рублей

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Прибыль российских банков в январе 2017 года, по предварительным данным, составила около 115 млрд рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с членами банковской ассоциации "Россия".

"Мы видим, что в январе, по предварительным данным, у нас уже прибыль (банков - прим. ТАСС) около 115 млрд рублей", - сказала Набиуллина.

В январе 2016 года российские банки получили прибыль в размере 32 млрд рублей, а в январе 2015 года - убыток в 24 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, важно, что в банковского секторе происходят качественные изменения: повышается качество кредитов, не растет просроченная задолженность, что сказалось на цифрах резервирования. Так, резервы банковской системы за 2016 год выросли на 3,5%.

Набиуллина подчеркнула, что в целом банковская отрасль сейчас функционирует нормально.

По итогам 2016 года совокупная прибыль российских кредитных организаций выросла почти в пять раз и составила 930 млрд рублей.

Вклады населения в банках РФ выросли

По словам главы Банка России, вклады населения в российских банках в 2016 году выросли на 4,2%.

"Вклады населения в 2016 году продолжали рост - на 4,2%. С учетом валютной переоценки - 9,2%, то есть был стабильный рост вкладов", - сказала она.

По данным ЦБ, объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2017 году составил 24,2 трлн рублей. Как ранее сообщалось, депозиты и средства организаций за 2016 году на счетах банков снизились на 10,1%. Объем средств юридических лиц на счетах в банках на 1 января 2017 года составил 16,4 трлн рублей.

Необходимо продолжать умеренно-жесткую политику

Председатель Банка России считает необходимым продолжать реализацию умеренно-жесткой денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 2017 году.

"Нам надо продолжать умеренно-жесткую денежно-кредитную политику для того, чтобы уверенно достичь цели по инфляции", - сказала Набиуллина.

В прошлом году инфляция серьезно снизилась - до 5,4%, напомнила она. "Для нас важно понимать факторы, которые привели к снижению. Есть факторы фундаментальные, которые связаны со склонностью населения сберегать, ожиданиями бизнеса, а есть факторы, которые могут носить временный характер", - пояснила Набиуллина. Инфляция по итогам 2016 года оказалась минимальной за всю новейшую историю России и составила 5,4%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года.

Влияние интервенций Минфина нейтрально

Влияние интервенций Минфина на ликвидность банковского сектора оценивается как нейтральное, сообщила Набиуллина.

"При управлении ликвидностью банковского сектора мы, безусловно, будем учитывать и операции Минфина по покупке и продаже валюты. По нашей оценке, влияние этих операций на ликвидность будет нейтральным", - сказала глава ЦБ.

ВВП будет расти

ВВП России выйдет в зону роста в 2017 году даже при цене нефти около $40 за баррель, заявила Эльвира Набиуллина.

"Доля растущих секторов пока не самая большая, но мы ожидаем, что все это позволить выйти в этом году на темпы экономического роста. Конечно, они еще будут продолжать зависеть от цены на нефть. При любом сценарии, даже с $40 за баррель, мы уже выйдем в положительную зону", - сказала она.

Глава Банка России выразила уверенность, что в этом году экономика РФ покажет рост, а дальнейшие его темпы будут зависеть от скорости структурных реформ.

Набиуллина отметила, что ЦБ отмечает некоторые структурные изменения в экономике.