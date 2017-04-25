Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с Украины

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Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ приняло решение об обеспечении электроэнергией провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с территории Российской Федерации после прекращения поставок электроэнергии со стороны Украины. Об этом ТАСС сообщил источник.
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" начиная с 00:00 часов 25 апреля прекратили поставку электроэнергии и мощности на территорию ЛНР.
"Подобные действия украинских властей могут привести к гуманитарной катастрофе, поэтому Минэнерго России было принято решение об обеспечении электроснабжения с территории Российской Федерации в рамках оказания гуманитарной помощи населению ЛНР. Удалось сохранить имеющийся уровень энергоснабжения потребителей пострадавшей территории Луганской области", - сказал собеседник агентства.
Источник напомнил, что на территории Донецкой области Украины имеется собственная генерация (Зуевская ТЭС и Старобешевская ТЭС), установленная мощность которых достаточна для обеспечения собственного потребления, а также покрытия потребления пострадавшей территории Луганской области.
Минэнерго РФ не стало комментировать ситуацию с поставками российской электроэнергии в ЛНР.
Ранее Минтопэнерго ЛНР сообщило, что на данный момент оно обеспечивает республику электроэнергией за счет собственных мощностей.