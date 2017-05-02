Кудрин предлагает хранить сбережения в рублях, долларах, евро и ОФЗ для населения

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин с учетом сегодняшнего курса рубля и цен на нефть предлагает хранить сбережения не только в рублях, евро и долларах, но и в государственных облигациях. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Я и раньше говорил о простой модели - в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил - и в государственных облигациях", - сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.
Кудрин добавил, что сам не планирует приобретать ОФЗ-н, однако считает это хорошим инструментом для тех, кто может сделать вклад на три года, а также способом повышения финансовой грамотности населения.
"ОФЗ для населения - это не сверхважные объемы для погашения дефицита бюджета, но это элемент политики развития нового рынка, и с этой точки зрения это правильно. Это также повышение финансовой грамотности населения, которое будет в дальнейшем стимулировать население активнее присутствовать на рынке инвестиций", - отметил Кудрин.
Продажи государственных облигаций для населения, ОФЗ-н, стартовали в России 26 апреля. За первый день продаж два агента по продажам - Сбербанк и ВТБ - собрали более 1,5 тыс. заявок на общую сумму более 1,6 млрд руб.