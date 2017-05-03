Доля нерезидентов в ОФЗ в марте выросла до рекордной отметки в 30,1%

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в марте выросла до 30,1% с 27,5% в феврале, говорится в данных на сайте ЦБ РФ. При этом значение показателя в 30,1% является максимальным за всю историю наблюдений с 1 января 2012 года.

По состоянию на 1 апреля, номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 1,805 трлн рублей при общем объеме рынка на уровне 6 трлн рублей, говорится на сайте регулятора.

Ранее в марте Банк России в финансовом обозрении отмечал, что ожидает сохранения спроса на гособлигации РФ со стороны иностранных инвесторов в ближайшие месяцы на высоком уровне благодаря дальнейшему замедлению инфляции и восстановлению экономической активности. Кроме того, ЦБ РФ ожидает, что сохранение высокого спроса нерезидентов будет способствовать выполнению плана заимствований Минфина России в 2017 г. (1 трлн руб. на чистой основе).