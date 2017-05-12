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Орешкин: рост импорта может ослабить рубль в летний период

Экономика и бизнес
12 мая, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В апреле Минэкономразвития сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар

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Максим Орешкин

Максим Орешкин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рост импорта может привести к ослаблению рубля в летние месяцы, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20-25% в начале года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса", - сказал он.

В апреле Минэкономразвития сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар. В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года МЭР ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - на уровне 70,3 рубля.

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