Путин назвал серьезным шагом идею кабмина повысить МРОТ до прожиточного минимума

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает серьезным шагом планируемое правительством РФ повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума в России.
На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым президент напомнил, что с 1 июля размер МРОТ повышается до 7,8 тысяч рублей, хотя он пока и не сравнивается с прожиточным минимумом. В свою очередь, Шмаков отметил, что в относительных показателях МРОТ "даже чуть уменьшается по сравнению с прежними временами", когда он составлял около 78% от прожиточного минимума, а после повышения будет "не выше 76%", так как "сама стоимость жизни растет". Глава ФНПР также выразил претензии к самой методике соответствующих расчетов, так как, по его мнению, она не учитывает рост обязательных платежей граждан и рост объема платных услуг в различных сферах. "Мы считаем, что более справедливая методика - это, конечно, методика минимального потребительского бюджета", - сказал Шмаков, отметив, что это в разы выше сегодняшнего уровня МРОТ.
"Есть и другие предложения, - заметил на это Путин. - В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума как серьезный шаг в том направлении, которое Вы указали".
Глава ФНПР тем не менее заметил, что "там неприемлемые условия для трудящихся, которые пока мы не можем согласовать". Путин сказал, что знает об этой дискуссии и поинтересовался, идет ли работа по этому поводу в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Да, конечно, трехсторонняя комиссия это активно обсуждает, но мы пока не нашли согласия", - ответил Шмаков.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил за два года уровнять МРОТ в России с прожиточным минимумом. По словам главы Минтруда Максима Топилина, соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму до 20 мая. Он уточнил, что МРОТ планируется увеличивать до прожиточного минимума трудоспособного населения, а не по средним показателям по стране.