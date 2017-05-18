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Третий Тихоокеанский туристский форум начал работу во Владивостоке

Экономика и бизнес
18 мая, 8:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Основными темами первого дня форума стали развитие экологического, образовательного, круизного направлений туризма, а также трансграничных и межрегиональных маршрутов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Третий Тихоокеанский туристский форум начал в четверг работу во Владивостоке. Его участниками стали около 300 представители власти, туроператоров, отраслевых ассоциаций из России, Японии, Кореи, Китая и Монголии. Основными темами первого дня форума стали развитие экологического, образовательного, круизного направлений туризма, а также трансграничных и межрегиональных маршрутов.

В центре внимания - трансграничные и межрегиональные маршруты

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Трансграничные и межрегиональные маршруты по Дальнему Востоку набирают популярность среди зарубежных туристов, констатировали участники форума. Одним из них, по мнению директора туристского информационного центра Приморского края Дарьи Гусевой, должен стать маршрут "Пять стихий" с включением в него природных достопримечательностей Якутии, Хабаровского края, Камчатки и Приморья. "Еще один маршрут, который мы представляем, это "Огненный тигр", рассчитанный на 10 дней. Он предполагает посещение знаковых объектов Приморья, символом которого является тигр, а также "Бриллиантовой недели" в Якутии", - рассказала Гусева на сессии форума "Сотрудничество в сфере туризма с КНР".

Гусева добавила, что наличие таких маршрутов привлекает в регион китайских туристов. "Только за первый квартал года Приморье посетили 73 тыс. китайских туристов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметила директор ТИЦ.

В свою очередь младший научный сотрудник Института исследований Северо-Восточной Азии Академии социальных наук провинции Хэйлунцзян (Китай) Чжан Сюцзе отметила, что огромный потенциал для развития туризма имеют трансграничные маршруты, в частности, с включением в них достопримечательностей северного Китая, Монголии, регионов Забайкалья и Дальнего Востока России.

Потенциал образовательного туризма

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Гостиницы ДВФУ станут доступны для всех туристов

Одним из новых направлений, которое имеет большой потенциал для развития на Дальнем Востоке, является образовательный туризм. Такое мнение высказал ТАСС и. о. ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов. По его словам, спрос на обучение в ДВФУ среди иностранцев растет из года в год. В частности, вуз набирает популярность у студентов из Индии. "У нас огромный спрос из Индии на подготовку специалистов в области медицины. Мы уже фактически останавливаем поток молодых способных индусов, которые хотят получить у нас образование и вернуться врачами в свое государство. Это образовательный туризм высокого уровня", - отметил глава университета.

Анисимов отметил, что для стимулирования образовательного туризма ДВФУ внесет изменение в формирование программ магистратуры. Для этого из программ магистратуры для иностранцев будет исключено обязательное годичное изучение русского языка. Это будет достигнуто за счет увеличения количества англоязычных программ магистратуры. В настоящее время из 70 программ магистратуры только пять преподаются на английском языке.

Мы сейчас будем отказываться от механизма обучения их (иностранцев) русскому языку, с тем, чтобы они дальше осваивали образовательные программы. Это будет достигнуто за счет увеличения англоязычных программ", - отметил Анисимов, не уточнив, какое количество и каких программ будет изменено.

Экологический туризм набирает обороты

Тему развития экологического туризма в регионе подняли на форуме сразу несколько участников. Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, выступая на пленарном заседании форума, выделил значимость для туристической отрасли экологических туров, назвав уникальную природу Дальнего Востока и Приморья, в частности, огромным преимуществом перед партнерами из других стран. "В Приморье с каждым годом открывается все больше туристических (экологических) маршрутов, а развитие малой авиации делает их более доступными", - отметил Усольцев.

О перспективах развития трансграничного экологического туризма говорила и доцент Академии управления провинции Хэйлунцзян Ян Дунмэй. По ее мнению, именно этот вид туризма должен стать определяющим при разработке трансграничных маршрутов в Северо-восточной Азии.

Тихоокеанский туристский форум

Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) проходит во Владивостоке в третий раз. За четыре дня участники из России, Японии, Кореи и Китая обсудят проблемы расширения маршрутной туристкой сети между странами Северо-Восточной Азии. В деловой программе второго дня значится межрегиональное совещание "Развитие туристской отрасли на территории субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации".

Представители Ростуризма, Минтранса, РЖД и Росавиации обсудят проблему повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока и Сибири. Еще одной темой обсуждения станет готовность государственных и контрольных структур к началу въезда туристов по упрощенному визовому режиму на территории Свободного порта Владивосток. В рамках форума также пройдут международная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE) и фестиваль "День путешественника".

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