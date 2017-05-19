Renault отзывает в России более 10,1 тыс. паркетников Kaptur

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский дилер Renault - ЗАО "Рено Россия" - отзывает в России более 10,1 тыс. паркетников модели Kaptur, реализованных с июня 2016 года по май 2017 года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей Renault Kaptur является контакт между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства", - отмечается в сообщении.
На указанных автомобилях в случае обнаружения следов контакта с подкрылком будет заменен задний правый тормозной шланг.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.