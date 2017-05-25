Новак: страны ОПЕК и вне ОПЕК будут развивать сотрудничество и вне Венского соглашения

МОСКВА, ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудничество между странами ОПЕК и странами вне ОПЕК будет продолжаться и вне соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров стран ОПЕК и вне ОПЕК сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сотрудничество между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжаться. И мы будем сотрудничать не только в рамках тех целей по балансировке рынка, но и в двустороннем и многостороннем формате, - отметил он. - Мы это сегодня обсуждали на министерском комитете".

Новак также сообщил, что министерский комитет по мониторингу добычи нефти будет по-прежнему собираться раз в 2 месяца или чаще, если будет необходимость.

"Продолжится работа министерского комитета из представителей стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК, который будет собираться один раз в два месяца, продолжится также работа технических экспертов, которые ежемесячно работают и делают соответствующий анализ ситуации на рынках", - сказал он.

Механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефти обсуждался, но смысла говорить о нем сейчас нет, заявил Новак.

"Механизм обсуждали, но посчитали, что сейчас нет необходимости говорить об этом, потому что девять месяцев - достаточно длинный срок. Мы будем мониторить ситуацию и в случае необходимости всегда можем обсудить, для этого существуют инструменты", - сказал Новак.

По словам министра, следующая встреча мониторингового комитета состоится 23-25 июля в России.