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Источник: участники встречи ОПЕК не обсуждают продление сделки после марта 2018 года

Экономика и бизнес
25 мая, 18:25 UTC+3

Ранее министр энергетики РФ сообщил, что соглашение по сокращению добычи нефти может быть пролонгировано на девять месяцев с оговоркой, что его могут продлить еще на три месяца

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, которые в данный момент обсуждают вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев, не рассматривают возможность дополнительно продлить сделку еще на три месяца после марта 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из делегаций, присутствующий на заседании.

"Совершенно верно, не рассматривают", - ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что обсуждается следующий вариант: с 1 июля соглашение продлевается на девять месяцев с оговоркой, что его могут продлить еще на три месяца.

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