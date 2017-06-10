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Саудовская Аравия: ситуация с Катаром не повлияет на соглашение по добыче ОПЕК

Экономика и бизнес
10 июня, 10:01 дата обновления: 10 июня, 10:19 UTC+3

Такое мнение высказал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех

© AP Photo/Ronald Zak

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Дипломатический кризис вокруг Катара не повлияет на выполнение соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что соглашение о сокращении добычи нефти принесет результаты в течение ближайших недель или месяца. "Мы думаем, что результаты проявят себя в течение ближайших недель - месяца", - сказал он. Ранее в интервью ТАСС на полях ПМЭФ он также говорил, что итоги сделки можно будет оценить уже в июле.

Аль-Фалех также сообщил, что реализацию договоренностей о сокращении добычи нефти министры энергетики РФ, Саудовской Аравии и Казахстана обсудят в Астане. "Мы обсудим вопросы в рамках соглашения с моим коллегой сегодня, как и с российским министром Александром Новаком. В данный момент необходимости в корректировке страновых квот в соглашении я не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждалась ли уже квота Казахстана в соглашении с министром Канатом Бозумбаевым в связи с запуском месторождения Кашаган.

Страны участницы Венского соглашения продлили договоренности о сокращении добычи до апреля 2018 года. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней. 

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Темы
Мировые цены на нефть Ситуация вокруг Катара Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
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