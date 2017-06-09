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Трамп призвал Катар прекратить финансирование терроризма

Международная панорама
9 июня, 22:16 UTC+3

Президент США также добавил, что Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне

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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США призывают Катар прекратить финансирование экстремистских группировок. Об этом заявил  американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном, с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию", - сказал Трамп.

"Мы призываем Катар и другие государства региона делать больше и делать это быстрее", - добавил американский лидер, говоря о борьбе с терроризмом.

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