США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.
"Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара", - сказал Тиллерсон.