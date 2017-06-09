США призывают Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ослабить экономическую блокаду Катара. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара", - сказал Тиллерсон.