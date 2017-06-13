ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в России в 2017 г. на 117 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 117 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой - до 11,04 млн баррелей в сутки, следует из июньского доклада ОПЕК.

Таким образом, ОПЕК ожидает, что добыча нефти в России в 2017 году окажется на 40 тыс. баррелей в сутки ниже уровня 2016 года.

Согласно докладу ОПЕК, пересмотр прогноза по добыче нефти в России в текущем году связан с корректировкой прогноза показателя во втором полугодии, после продления соглашения о сокращении добычи.

ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были в первом полугодии 2017 года снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили соглашение до апреля 2018 года.

Прогноз мирового спроса

ОПЕК также сохранила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 г. на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса в 2017 г. на уровне 1,27 млн баррелей в сутки.

Спрос на нефть стран ОПЕК в 2017 г., по прогнозу организации, окажется на 300 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2016 г., и составит 32 млн баррелей в сутки.

Добыча в мае

Одиннадцать стран ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, снизили добычу в мае 2017 г. на 1,04 млн баррелей по отношению к октябрю 2016 г., взятому за базовый уровень, - до 29,729 млн баррелей в сутки. В октябре 11 стран - участниц добывали 30,769 млн баррелей в сутки.

Так, Саудовская Аравия снизила добычу относительно октября 2016 г. на 626 тыс. баррелей - до 9,940 млн баррелей, выполнив свою квоту на 134% (квота 468 тыс. баррелей). Ирак, второй по величине производитель после саудитов, снизил добычу на 147 тыс. баррелей - до 4,424 млн баррелей (квота 210 тыс. баррелей, выполнена на 70%). ОАЭ снизили добычу в мае на 183 тыс. баррелей - до 2,885 млн баррелей (квота - 139 тыс. баррелей, выполнена на 132%).

Венесуэла в мае снизила добычу на 109 тыс. баррелей - до 1,963 млн баррелей в сутки (квота - 95 тыс. баррелей, выполнена на 115%).

Иран, который по условиям соглашения может не сокращать, а нарастить среднесуточную добычу на 90 тыс. баррелей, увеличил производство нефти в мае до 3,795 млн баррелей или на 86 тыс. баррелей от октябрьского уровня.

ОПЕК выполнила план по сокращению добычи еще в марте, сообщал министерский комитет по мониторингу добычи. При этом он не публикует механизм подсчета исполнения обязательств.

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2017 года снизились относительно марта на 15,9 млн баррелей - до 3,005 млрд баррелей. Этот показатель превышает среднестатистическую за пять лет норму еще на 251 млн баррелей.

В том числе излишки нефтяных запасов стран ОЭСР эксперты ОПЕК оценивают в 171 млн баррелей, нефтепродуктов - в 81 млн баррелей по отношению к сезональной норме.