Путин обещает расширять сеть межрегиональной авиации

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал, что количество аэропортов в российских регионах будет увеличиваться.
"Целая программа существует по развитию аэропортовой сети. Мы будем это делать и дальше, будем выделять соответствующие ресурсы", - сообщил он.
Президент сожалеет, что у правительства не нашлось средств для развития проекта самолета на базе Ил-114.
"Мы хотим восстановить (производство самолета - прим. ТАСС) побольше - это Ил-114. К сожалению, в правительстве не нашлось денег, я еще попеняю ему на это, чтобы уделить этому внимание и дать выделить соответствующие средства на развитие этой очень важной для нас техники", - сказал Путин.